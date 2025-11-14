Calles cortadas y restricciones de tráfico este sábado en Murcia por la Magna Procesión Jubilar: consulta el recorrido y los traslados

Murcia vivirá este sábado una jornada excepcional con la celebración de la Magna Procesión Jubilar, un evento que reunirá a cofradías de distintos municipios de la Región. Aunque muchas de las calles por las que pasará el cortejo son peatonales, la procesión obligará a realizar amplios cortes de tráfico en el centro de la ciudad desde primera hora de la mañana. La cita reunirá en la capital a miles de fieles, visitantes y cofrades llegados de toda la Región y de distintos puntos de España, convirtiendo las calles de Murcia en un gran recorrido de fe, tradición y patrimonio

Cortes por el recorrido oficial

A partir de la tarde, las vías incluidas en el recorrido oficial permanecerán cerradas al tráfico y con restricciones peatonales puntuales. La procesión comenzará y finalizará en la Plaza Cardenal Belluga, y seguirá el siguiente itinerario:

Plaza Cardenal Belluga → Calle Arenal → Glorieta de España → Tomás Maestre → Jara Carrillo → Plaza San Pedro → Cristo de la Esperanza → Plaza de las Flores → Plaza de Santa Catalina → Calle Santa Catalina → Plaza de San Bartolomé → Plaza José Esteve Mora → Calderón de la Barca → Fernández Ardavín → Plaza Julián Romea → Echegaray → Santa Clara → Plaza de Santo Domingo → Trapería → Plaza Hernández Amores → Calle Nicolás Salzillo → Plaza Cardenal Belluga.

Tras regresar a la Catedral, las imágenes volverán a sus templos siguiendo los trayectos inversos de los traslados matutinos, por lo que los cortes se prolongarán hasta la noche.

Afectaciones desde primera hora por los traslados

Durante la mañana, las distintas cofradías realizarán los traslados previos de sus imágenes hasta la Catedral. Estos recorridos también provocarán interrupciones temporales de tráfico en calles del casco histórico. Los horarios y puntos de salida serán los siguientes:

Desde San Antolín (09:45 horas)

Recorrido por Plaza San Antolín, Sagasta, Pilar, San Julián, San Pedro, Plaza San Pedro, Jara Carrillo, Martínez Tornel, Tomás Maestre y San Patricio.

Desde San Pedro (10:00 horas)

Itinerario por Plaza San Pedro, Jara Carrillo, Martínez Tornel, Tomás Maestre y San Patricio.

Desde Santa Catalina (11:00 horas)

Recorrido por Plaza de Santa Catalina, Plaza de las Flores, Cristo de la Esperanza, Plaza San Pedro, Jara Carrillo y Martínez Tornel.

Desde San Juan Bautista (10:30 horas)

Trayecto por Plaza San Juan, Tahona, Ceballos, Plaza Ceballos, Pintor Villacis, Eulogio Soriano, Apóstoles y Plaza Cardenal Belluga.

Desde San Miguel (09:50 horas)

Recorrido por Acisclo Díaz, Maestro Alonso, Ángel Guirao, Julián Romea, Jabonerías, José Esteve Mora y San Bartolomé.

Desde Nuestra Señora del Carmen (10:55 horas)

Itinerario por Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Canalejas, Martínez Tornel y Tomás Maestre.

Recomendaciones para vecinos y visitantes

El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del vehículo privado en el centro durante toda la jornada y optar por aparcamientos disuasorios o transporte público. También se prevé gran afluencia de personas, por lo que se aconseja adelantar desplazamientos y seguir las indicaciones de Policía Local y Protección Civil. La Magna Procesión Jubilar convertirá el corazón de Murcia en un gran espacio de encuentro y tradición, pero implicará restricciones importantes que los vecinos deben tener en cuenta para planificar su día.

Amplio dispositivo de seguridad

Ante la elevada afluencia prevista, el Ayuntamiento ha desplegado un reforzado operativo de seguridad, movilidad y emergencias para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha organizado un dispositivo especial que movilizará a 61 agentes de la Policía Local, repartidos en turnos de mañana y tarde-noche, además del personal ordinario que permanecerá operativo para atender cualquier incidencia paralela. A ellos se sumarán equipos de Bomberos y Protección Civil, coordinados mediante un seguimiento en tiempo real del evento para asegurar una respuesta inmediata ante cualquier situación.

Durante la mañana, está prevista la llegada de decenas de autobuses con cofrades, músicos y visitantes, que estacionarán en la FICA. Un servicio específico de coordinación policial se encargará de facilitar los traslados hacia los templos donde se preparan las imágenes y, posteriormente, la recogida de los participantes al finalizar la procesión.