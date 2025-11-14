La continuación del vial en San José de la Vega aliviará el tráfico en la calle Mayor y la avenida de la Libertad de Murcia

El vial que comenzó a construirse en 2023 para conectar la calle Mayor de San José de la Vega y la avenida de Levante da el último paso con la adjudicación en Junta de Gobierno de las obras para concluirlo, con un plazo de ejecución de tres meses y una inversión cercana a los 190.000 euros, anunció la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, en rueda de prensa.

Así, el nuevo vial contará con dos carriles de circulación, uno en cada sentido, además de un carril bici de 2 metros de anchura, acabado en color verde y separado del tráfico rodado mediante elementos de balizamiento. Asimismo, se construirá una banda peatonal de 1,50 metros de anchura, con pavimento de color rojo, destinada a facilitar el tránsito peatonal en condiciones de seguridad y accesibilidad.

Además, se creará un nuevo acceso directo desde la avenida de Levante a la calle Tiñosa, que permitirá descongestionar el tráfico en el inicio de la calle Mayor y en la avenida de la Libertad. Este nuevo acceso contará con un carril de sentido único, un muro de contención, una acera y una rampa accesible para peatones, además de nuevo alumbrado público y un sistema de drenaje.

Asimismo, la nueva infraetructura también ayudará al desarrollo industrial en la zona, en concreto en Beniaján.

El proyecto fue revisado y actualizado por los servicios técnicos municipales para incorporar mejoras. Por ejemplo, la iniciativa antes no contemplaba aceras ni continuidad para el carril bici.