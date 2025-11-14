Infraestructuras
La continuación del vial en San José de la Vega aliviará el tráfico en la calle Mayor y la avenida de la Libertad de Murcia
El contrato para culminar las obras se ha adjudicado con un plazo de ejecución de tres meses
El vial que comenzó a construirse en 2023 para conectar la calle Mayor de San José de la Vega y la avenida de Levante da el último paso con la adjudicación en Junta de Gobierno de las obras para concluirlo, con un plazo de ejecución de tres meses y una inversión cercana a los 190.000 euros, anunció la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, en rueda de prensa.
Así, el nuevo vial contará con dos carriles de circulación, uno en cada sentido, además de un carril bici de 2 metros de anchura, acabado en color verde y separado del tráfico rodado mediante elementos de balizamiento. Asimismo, se construirá una banda peatonal de 1,50 metros de anchura, con pavimento de color rojo, destinada a facilitar el tránsito peatonal en condiciones de seguridad y accesibilidad.
Además, se creará un nuevo acceso directo desde la avenida de Levante a la calle Tiñosa, que permitirá descongestionar el tráfico en el inicio de la calle Mayor y en la avenida de la Libertad. Este nuevo acceso contará con un carril de sentido único, un muro de contención, una acera y una rampa accesible para peatones, además de nuevo alumbrado público y un sistema de drenaje.
Asimismo, la nueva infraetructura también ayudará al desarrollo industrial en la zona, en concreto en Beniaján.
El proyecto fue revisado y actualizado por los servicios técnicos municipales para incorporar mejoras. Por ejemplo, la iniciativa antes no contemplaba aceras ni continuidad para el carril bici.
El campo de fútbol de La Alberca renueva sistema de riego
Un nuevo sistema de riego se instalará en el campo de fútbol de La Alberca, con una inversión que supera los 32.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses a partir de la adjudicación del contrato.
El edil de Deportes, Miguel Ángel Noguera, anunció tras la Junta de Gobierno de este viernes esta actuación, que beneficiará a los 613 deportistas que utilizan estas instalaciones cada semana, pertenecientes a cinco clubes que desarrollan allí su actividad.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas de un colegio de Murcia: 'La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
- De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia