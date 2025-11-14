Arrancan las obras de la residencia universitaria en Centrofama con 260 plazas

La maquinaria de obras ya ha llegado a Centrofama, en pleno centro de Murcia, para construir una residencia universitaria con 260 plazas y zonas comunes como un gimnasio y una sala de estudio. En un principio, el edificio tenía previsto abrir sus puertas para el curso 2024-2025, pero el proyecto chocó con la normativa urbanística municipal.

Ahora, una vez concluidos los trámites, la iniciativa echa a andar y el objetivo es que la residencia esté terminada y en funcionamiento en 2027, coincidiendo con el inicio del curso académico, informaron fuentes de la promotora, Grupo Moraval, a este periódico.

Los primeros operarios ya están trabajando en el terreno, aunque el inicio de las obras está previsto para el 27 de octubre, según anuncia el cartel informativo situado en la parcela en la que se erigirá el edificio, que antes albergaba la antigua guardería de La Fama, cuya actividad cesó en 2001 y, desde entonces, el terreno está abandonado y fue utilizado durante años por okupas.

Escasez de oferta

Murcia es una de las ciudades españolas con mayor déficit de alojamientos en el mercado de residencias universitarias. En 2024, la proporción en Murcia era de entre 21 y 28 estudiantes por cada plaza disponible, según el estudio que realizó la promotora. Y este es uno de los motivos por los que Grupo Moraval eligió Centrofama para ampliar su red de residencias, que supera las 8.000 camas en las instalaciones que poseen en 11 ciudades españolas.

La oferta actual es de unas 800 plazas para los más de 17.000 estudiantes que buscan alojamiento

"La constante demanda de alquiler, precios de adquisición accesibles y la escasez de plazas impulsan el interés inversor, sobre todo en zonas próximas a la UCAM y al campus de Espinardo", detallaron fuentes de la promotora, que añadieron que un estudio reciente refleja que la demanda supera los 17.381 estudiantes que buscan cama en residencia en Murcia, mientras que la oferta actual es de solo unas 800 plazas.

Normativa urbanística

La residencia universitaria fue anunciada en 2021 por los responsables de Grupo Moraval, promotor del proyecto, junto al rector de la Universidad de Murcia, José Luján. En un inicio, el edificio tenía previsto abrir sus puertas para el curso 2024-2025, pero ha estado paralizado durante dos años debido a una discrepancia de los usos contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Mientras que el Ayuntamiento solo contemplaba el uso del terreno para una guardería, los promotores lo abrían a usos educativos.

El entonces concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, del PSOE, reconoció había dudas sobre el uso del suelo y abogó por un plan especial para solucionar el dilema.

Ahora, tras concluir los trámites administrativos, la maquinaria de obras ha llegado a la parcela, con una superficie de unos 5.000 metros cuadrados, para construir el edificio con 260 plazas, habitaciones con cocina independiente.

Además, habrá espacios comunes como gimnasio, sala de estudio y de coworking, biblioteca y una sala multimedia, con una inversión cercana a los 15 millones.