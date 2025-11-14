Casi 10.000 personas en 'stand by': Los sindicatos meten presión al Ayuntamiento de Murcia para cumplir con la ley de interinos

Los sindicatos piden que concluyan los procesos selectivos del Ayuntamiento de Murcia, a los que concurrieron casi 10.000 personas, para cumplir con la ley de interinos. Y fuentes del Consistorio aseguraron a esta redacción que, "antes de que finalice el año, las 78 convocatorias del proceso de estabilización estarán finalizadas".

El Sindicato de Empleados Públicos (SIME) envió este martes un escrito al edil con competencias en Personal, José Guillén, en el que pide "que se tomen las medidas necesarias para finalizar todos los procesos selectivos de concurso de méritos". El escrito del SIME hace referencia a la oferta extraordinaria de 2022, que incluye las categorías de auxiliar de bibliotecas, conserje de colegio, conseje operario y oficiales de albañilería, electricista, fontanero y jardines.

Un día después, Comisiones Obreras denunció en un comunicado el "continuo maltrato que sufren los empleados municipales", solicitó que concluyan los procesos selectivos, a los que concurrieron casi 10.000 personas, y recordó que siguen sin haberse ejecutado las ofertas de 2019, 2020, 2021 y 2022, que suman casi veinte mil solicitantes.

Denuncia el sindicato que han pasado más de cuatro meses desde que se publicó el nombramiento de los conserjes de instalaciones deportivas y un mes en el caso de los auxiliares de bibliotecas. También se ven afectadas otras cinco categorías de las que ni siquiera de ha publicado el nombramiento: conserjes de colegio y oficiales de albañilería, electricista, fontanero y de jardines.

Proceso de estabilización

El proceso de estabilización que desarrolla el Ayuntamiento incluye 78 convocatorias, de las de 65 ya han concluido, detallaron fuentes del Consistorio a esta redacción. El próximo lunes tomarán posesión 45 bomberos y antes de que finalice el mes se producirá la toma de posesión en otras 7 convocatorias, que incluyen a 54 personas, de las que ya se han concluido todos los trámites previos.

Estos 54 opositores y 45 bomberos se suman así a los 700 funcionarios que han tomado posesión este año. Asimismo, "antes de que finalice el año, las 78 convocatorias del proceso de estabilización estarán finalizadas", concluyeron desde la Glorieta.

Categorías afectadas

En el caso de los auxiliares de bibliotecas, hace ya más de un mes de la publicación de su nombramiento. De otras cinco categorías, conserjes de colegio y oficiales de albañilería, electricista, fontanero y de jardines, pese a que los procesos selectivos de estabilización mediante concurso deberían haber terminado en 2024, todavía no se han publicado el nombramiento.

Recuerdan también desde CC OO que a estos procesos selectivos concurrieron casi 10.000 personas y que siguen sin haberse ejecutado las ofertas de 2019, 2020, 2021 y 2022, que suman casi veinte mil solicitantes.