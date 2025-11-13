The Burger Week aterriza en Murcia: once días de gastronomía para celebrar los 1.200 años de historia

El Jardín Chino acoge hasta el próximo 23 de noviembre The Burger Week, el festival gastronómico itinerante que llega por primera vez al corazón de la ciudad con una edición que rendirá homenaje a la historia, hitos y personajes de Murcia, según han informado desde el Ayuntamiento.

Los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, han presentado esta edición especialmente diseñada para celebrar el 1.200 aniversario de la fundación de Murcia.

Así, durante 11 días, este espacio urbano acoge una programación abierta a todos los públicos con el lema '1.200 años de historia en tan solo 11 días', con hamburguesas de autor que rendirán homenaje a la identidad murciana y recetas inspiradas en la huerta, el río Segura o personajes históricos como el Conde de Floridablanca, Salzillo y Carlos Alcaraz.

Actividades para niños y espacios para ir con mascotas

Además de la oferta culinaria, The Burger Week contará con actividades gratuitas para niños, un espacio 'petfriendly', música ambiental y una selección de bebidas locales, así como opciones sin gluten y veganas. El horario será de lunes a jueves, de 19.00 a 00.00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00.

"Eventos como The Burger Week refuerzan el papel de los parques y jardines como espacios vivos de encuentro y convivencia, donde la ciudadanía puede disfrutar del ocio, la cultura y la gastronomía de una forma sostenible y segura, y posicionan a Murcia como un referente en la organización de grandes eventos que consiguen movilizar a miles de personas", ha destacado Guillén.

En este sentido, ha subrayado que la celebración en el Jardín Chino "pone en valor la dinamización de los espacios públicos de la ciudad con propuestas atractivas a los murcianos y visitantes, al tiempo que fomentando la actividad económica y turística".

Por su parte, López-Briones ha hecho hincapié en que esta cita "une gastronomía, creatividad y orgullo murciano, lo que la convierte en una oportunidad para proyectar el talento local y ofrecer alternativas de ocio para jóvenes y familias".

De este modo, ha remarcado, "Murcia vive un momento de efervescencia cultural y social, y queremos que sus espacios emblemáticos sean también escaparates de la innovación gastronómica y del espíritu participativo de nuestros vecinos".

Sorteo de 1.200 euros en hamburguesas

Además, la edición murciana de The Burger Week incluye una campaña de participación ciudadana en redes sociales con motivo del aniversario de la ciudad, que permitirá sortear 1.200 euros en hamburguesas en vales de 5 euros durante la jornada del próximo jueves, primer día del evento, a través de Instagram.