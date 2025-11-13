Seis detenidos por robar numerosos carritos de supermercado y cultivar marihuana en un poblado chabolista de Murcia.

Numerosos carritos de supermercado valorados en 2.000 euros y casi un kio de marihuana. Es lo que encontraban los agentes de la Policía Nacional en el poblado chabolista de Murcia emplazado en la zona de Miguel Indurain, por La Fica. La actuación policial se saldó con media docena de detenidos que ya están en libertad.

Según explicaron fuentes policiales, estas personas, que cuentan con escasos recursos económicos, sustraen los carritos para emplearlos para buscarse la vida: los usan, por ejemplo, para recoger chatarra u otros efectos que puedan llegar a vender, para conseguir un dinero.

En concreto, los sospechosos, que tienen antecedentes por delitos similares, están acusados de apropiación indebida y delitos contra la salud pública, indica el cuerpo en una nota.

Según el comunicado, "los hechos ocurrieron en la avenida Miguel Induráin donde los agentes detectaron un asentamiento de varias personas observando un gran número de carros pertenecientes a supermercados de la zona y como manipulaban plantas de aspecto similar al cannabis".

Se trata de una zona en la que malviven desde hace años personas, muchas de ellas extranjeras y sin papeles. Las construcciones son rudimentarias y hay escasa higiene. No es la primera vez que la Policía procede a visitar el emplazamiento.

Así, "los agentes procedieron a la identificación de estas personas comprobando que la sustancia vegetal que manipulaban se trataba de marihuana arrojando un peso de casi un kilogramo", detalla la Policía.

Del mismo modo, "también comprobaron que los carros de compra pertenecían a supermercados cercanos valorándolos en unos 2.000 euros, por lo que procedieron a la detención de las seis personas imputándoles los delitos de apropiación indebida y contra la salud pública".

A finales del mes de octubre, la Policía Nacional volvía a tomar el poblado chabolista de La Fica, en Murcia, donde identificó a una veintena de personas.