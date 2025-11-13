Las quejas vecinales "se disparan" en Murcia: estas son las principales reclamaciones

Los ciudadanos de Murcia cuentan con varias vías para interponer quejas y sugerencias, aunque las más empleadas son las digitales: la aplicación TuMurcia, el teléfono 010, la Sede Electrónica una dirección de correo electrónico: opinaymejora@ayto-murcia.es. Y, aunque el equipo de Gobierno resalta el descenso de solicitudes producido en 2024, el PSOE lamenta que las quejas que se corresponden con servicios básicos se han "disparado" en los primeros ocho meses de este año.

Esta mañana se celebró la reunión de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, en la que se ha presentado el informe comparativo correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, elaborado por la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Murcia.

Las cuestiones más demandadas son las relativas a los servicios de limpieza urbana, parques y jardines, policía local, tráfico, obras en pedanías, aguas de Murcia, sanidad, transportes y urbanismo.

Datos

En 2024 se registraron 9.079 solicitudes, frente a las 10.942 del año anterior, lo que supone un descenso global del 17,03 por ciento. En la aplicación TuMurcia se observa un descenso general del 12,93 por ciento en las solicitudes, aunque algunos servicios presentan mejoras notables, como Policía Local, con un incremento del 4,47 por ciento, mientras que otros muestran reducciones moderadas, como limpieza urbana, con un descenso del 4,40 por ciento, o parques y jardines, con un 22,10 por ciento menos.

Para el Consistorio, los datos del informe evidencian una mejora en la capacidad de respuesta de los servicios municipales. El grado medio de resolución ha pasado del 60,10 por ciento en 2023 al 67,68 por ciento en 2024, lo que supone un incremento del 13 por ciento. Entre los servicios con mayor mejora destacan Transportes, con un aumento del 43 por ciento, Obras en Pedanías, con un 21 por ciento más, y Aguas de Murcia, con un 9 por ciento de incremento.

Críticas

Aunque el Grupo Municipal Socialista lamentó el notable incremento de las quejas ciudadanas registradas durante los primeros ocho meses de 2025 en relación con servicios públicos esenciales como son parques y jardines y limpieza viaria, a lo que este año se suma también la falta de farolas en numerosos puntos del municipio. Según los datos conocidos, los porcentajes de quejas se distribuyen del siguiente modo: Limpieza viaria (74,75 por cientp), Parques y Jardines (70,73 por ciento) e iluminación (65,74 por ciento).

La concejala socialista, Carmen Fructuoso, lamentó que el equipo de Gobierno “vende como un éxito que se dé respuesta al 50 por ciento de las quejas, cuando la mitad de los vecinos que reclaman siguen esperando una solución”, denunció.

Al respecto, la edil socialista puso varios ejemplos concretos: el de una vecina que lleva desde 2023 esperando una actuación por desprendimientos ocasionados por la lluvia en su propiedad, un expediente que continúa sin resolverse “porque ningún concejal asume la responsabilidad”. También el de un vecino de la calle San Antonio de Beniaján, que lleva más de un año denunciando el mal estado de la vía sin recibir respuesta, siendo derivado de un servicio a otro.

Y, como señaló Fructuoso, “el colmo es que ante las quejas por la acumulación de residuos y el mal uso del espacio público, el PP se limite a responder que no se pueden colocar más contenedores por la anchura de la calle, como si no existieran alternativas viables en zonas próximas”, sobre todo, "después de subidas consecutivas de impuestos".