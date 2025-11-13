Un lotero de Murcia desvela la muerte de Clive Arrindell, el 'Calvo de la Lotería'

Este domingo, salía a la luz una noticia totalmente inesperada. Clive Arrindell, conocido como 'el calvo de la Lotería', lleva fallecido desde 2024. Así lo desvelaba un lotero de Murcia , que al ponerse en contacto con él, se había enterado de que había fallecido un año atrás. Las únicas informaciones que se podían considerar oficiales que había al respecto era su aparición en el 'in memoriam' de la gala de 2024 de la UK Theatre, equivalente a la Unión de Actores, y el colegio Old Agustinians, en el que Arrindell había estudiado.

El actor británico se hizo inmensamente popular en España gracias a los anuncios de la Lotería de Navidad entre 1998 y 2006. A sus 74 años, su rostro calvo y su característico soplo de ilusión formaron parte del imaginario colectivo de los españoles, convirtiéndolo en un icono navideño.

Una vida dedicada al teatro

Arrindell no fue solo el protagonista de uno de los anuncios más recordados de la televisión española. Formado en la interpretación clásica británica, dedicó buena parte de su vida al teatro, donde destacó por su poderosa voz y su capacidad para transmitir emoción. En los escenarios británicos dio vida a personajes de Shakespeare, como Otelo o Enrique V, y fue reconocido por su rigor y elegancia.

En España, sin embargo, su figura quedó inevitablemente ligada a la campaña de la Lotería de Navidad. Entre luces, nieve y un halo de fantasía, aquel personaje que soplaba la suerte se convirtió en un símbolo de las fiestas. Sin pronunciar una sola palabra, logró conectar con millones de espectadores, transmitiendo la esperanza de que los sueños podían hacerse realidad.

A pesar de esa fama repentina, su carrera posterior no fue sencilla. Tras la finalización de su contrato con Loterías y Apuestas del Estado, Arrindell continuó trabajando en pequeños proyectos cinematográficos y televisivos, aunque con menor repercusión mediática. Participó en producciones británicas y llegó incluso a aparecer en la serie The Crown, donde interpretó a un propietario de canal de televisión.

Clive llevaba tiempo enfermo

En sus últimos años, atravesó una etapa complicada. Amigos cercanos, como el director Bernabé Rico, han relatado que el actor sufría problemas de salud y se encontraba desanimado. Alejado de los focos y con escasos encargos, Arrindell aceptó trabajos esporádicos, entre ellos un anuncio en el que reinterpretó su famoso personaje, esta vez con un toque humorístico y un bigote postizo.

A pesar de ese final silencioso, la figura de Clive Arrindell continúa viva en la memoria de quienes crecieron con su imagen televisiva. Su soplo de suerte y su aura de misterio marcaron una época en la publicidad española, y cada diciembre, cuando se acerca el sorteo de Navidad, muchos recuerdan con nostalgia al hombre que personificó la ilusión de un país.