Cabinas insonorizadas en las salas de estudio de Murcia

Las salas de estudio de Murcia contarán con cabinas individuales e insonorizadas, una incorporación que iniciará con una experiencia piloto en el centro de Ronda Sur. Esta es la principal novedad que anunció la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, esta mañana en la presentación del Presupuesto de su Concejalía, que cuenta con 11,5 millones para 2026.

La mayor parte de la financiación se la lleva el área de Educación, con 9,3 millones para realizar mejoras en los centros educativos, como la instalación de toldos en todos los colegios públicos. Aunque el plan sombra se amplía también a las siete escuelas infantiles municipales, que cuentan con unos 890.000 euros para el año que viene. Además, se destinan unos 819.000 euros a la modernización de la atención al ciudadano para potenciar la administración digital a través de la sede electrónica.

Estudio

En cuanto a las salas de estudio, cuentan con 465.000 euros y se contempla la construcción de tres nuevos centros en el barrio del Progreso, La Arboleja y Corvera. Estas tres nuevas infraestructuras sumarán más de 300 plazas y, con ellas, la red municipal pasará de 21 a 24 salas de estudio, con 1.300 plazas en total.

Aunque la principal novedad es la instalación de cabinas individuales e insonorizadas para favorecer la concentración y privacidad, una mejora que comenzará con una experiencia piloto en la sala de estudios de Ronda Sur, con tres o cuatro cabinas. Estos espacios se podrán reservar por horas mediante una aplicación o herramienta digital con la que también se regulará la entrada a las propias salas, pues se pretende modernizar la actual tarjeta de acceso, detalló la edil.

Belén López recordó que "de los 15.000 usuarios de media de estos espacios municipales al mes, un elevado porcentaje son opositores que tienen que preparar sus exámenes de forma oral, por lo que estas nuevas cabinas suponen un avance para todas estas personas sin tener que renunciar a estudiar fuera de casa".

La concejala también concretó que la instalación de estas cabinas se realizará de forma escalonada, con la previsión de iniciarse en las salas de mayor afluencia, como es el caso de Ronda Sur (232 puestos), la seleccionada para desarrollar la experiencia piloto.

Colegios

Por otro lado, el Presupuesto destina más de 850.000 euros para la mejora de las instalaciones educativas, con actuaciones como la construcción de un aula de psicomotricidad del aula infantil de La Paz. También se instalará un ascensor en la escuela infantil de San Roque en El Palmar y una nueva cubierta en la escuela infantil El Lugarico de El Palmar.

Destaca en este sentido la desestabilización de las obras de mejora en los colegios desde el año pasado, que ha permitido realizar 56 actuaciones de mantenimiento y mejora en 2025, entre las que destacan los trabajos en aseos, cubiertas y pistas deportivas.

El plan sombra pretende dotar de toldos a todos los centros educativos antes de que termine la legislatura. Este verano se instalaron 43 sombrajes y otros 31 están en licitación. Ahora, se dota al plan de 205.000 euros para actuar en una veintena de colegios más y llegar así a los 116 centros escolares antes de que finalice la legislatura. López concretó que, aunque no estén todos los toldos instalados cuando termine el actual mandato de los populares, sí estarán en trámites.

Además, la Concejalía creará un plan sombra específico para las siete escuelas infantiles municipales. El objetivo es llegar a la mitad de centros en 2026 y a la otra mitad en 2027, priorizando los centros con más necesidades de sombra, para beneficiar a más de 500 alumnos.