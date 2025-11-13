Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25 restaurantes que probar a tan solo una hora de Murcia (según personas elegidas al azar)

El periodista Pablo González sale a la calle a preguntar cuáles son los sitios favoritos para comer en la Capital Gastronómica Española 2025

Redacción

A tan solo una hora de Murcia, aparece Alicante con sus dos sabores: el que se respira en la playa paseando un domingo de noviembre con un sol que todavía calienta, y el que llega sobre el plato a la hora de comer y bien cargado de tradición e innovación. Como le pasa a los murcianos, cualquier alicantino piensa en ambos cuando lleva un tiempo fuera de casa, y cualquiera de ellos sabe apreciarlos cuando vuelve. El periodista Pablo González ha salido a preguntar a 25 alicantinos cuáles son para ellos sus restaurantes favoritos de Alicante. Y esto es lo que han contestado:

Están muy cerca de Murcia como para perder la ocasión de hacerles una visita y probar alguna de las recomendaciones que aparecen en el vídeo. Y es que este 2025 la terreta tiene un motivo más para presumir de su cocina: ha sido nombrada Capital Gastronómica de España, un título que pone en valor el talento y la riqueza culinaria que llevan sumando tantos años sus fogones. 

Las opciones para comer bien en un establecimiento son tantas que siempre resulta tremendamente complicado hacer una lista con los mejores. Sobre todo por los que dejas fuera. Sin embargo, desde casa se tiene mucho más fácil que si te asaltan en mitad de un paseo para preguntarte por tu restaurante favorito (y solo puedes decir uno). Así que párate a pensarlo y añade tu opinión en un comentario.

Cuando el plan de tu próximo domingo puede ser probar un buen arroz y descubrir Alicante.

El resultado de hacer esta pregunta a 25 personas, entre las que se cuela algún alicantino de acogida, es un listado con propuestas que pueden servir tanto para reafirmarse como para dejarse llevar probando nuevos sitios.

Restaurantes a los que van los alicantinos

Entre todas las respuestas, estos son los tres restaurantes de Alicante que más se han repetido:

  • Nou Manolín. La barra más famosa: Tapeo elegante y el mejor de los productos.
  • Casa Domingo. Un clásico de los arroces con un pie en la orilla de la playa de San Juan.
  • Daksa. Una arrocería tranquila con los clásicos de Alicante.

Pero la lista es mucho más larga. Y hay nombres de todo tipo. Locales que acaban de abrir sus puertas y otros que llevan muchísimos años contentando a sus comensales.

Algunos de ellos son el Piripi, otro espacio donde la barra es puro espectáculo gastronómico; el Azul, conocido por todos como Azul Playa, con un ventanal que enamora a cualquiera; Valencia Once, y esas carnes, pescados, marisco y arroces del Mediterráneo; El Ensayo en La Florida o por qué no pararse después de un paseo a comer unos calamares en ese domingo de noviembre.

Muchos más nombres aparecen en el listado, con opciones de todo tipo y para todo tipo de gustos. Con nombres como La Ponderosa, Moments o Arco Iris, que demuestran que en Alicante siempre hay sitio para todos los estilos.

Por qué Alicante es Capital Gastronómica 2025

Las cámaras no siempre capturan el orgullo de ser de Alicante cuando la gente titubea al escoger su mejor opción: “¿Pero solo uno”, “Uf, es que hay muchos”. El nombramiento de Alicante como Capital Gastronómica 2025 no solo reconoce a sus chefs, también a su gente, a sus productos locales y a su capacidad para convertir una comida en una experiencia.

Gamba de Dénia, espencat, olleta alicantina, arroces, pericana, turrones… El producto de proximidad, las recetas de toda la vida. La gastronomía alicantina es un regalo que se suma al sol que gobierna esta tierra 365 días. Por eso este año es la mayor referente culinaria de toda España.

25 restaurantes que probar a tan solo una hora de Murcia (según personas elegidas al azar)

