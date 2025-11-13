13 menús de grupo en restaurantes de Murcia por menos de 40€ para comidas y cenas de Navidad que vienen recomendados por la guía de 'Esto No es Murcia'

Este año las reservas para comidas y cenas de Navidad en Murcia van a toda velocidad: el propio presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región ya adelantaba a La Opinión que buena parte de los locales del centro están prácticamente completos desde principios de noviembre.

En medio de este caos anual, la creadora de contenido conocida como Carmenchu, responsable de la guía regional “Esto no es Murcia” ha hecho un favor monumental a miles de murcianos: publicar una selección de menús de grupo de distintos restaurantes del centro. Ella se ha comido el trabajo duro (llamar, comparar, pedir fotos, revisar precios) y lo ha resumido todo en dos publicaciones con menús que van de los 30 a los 70 euros.

Entre las opciones que ha recopilado estos son los 13 menús por debajo de 40 € que aparecen en esas publicaciones, con precios, ubicación y lo que incluye cada uno para que puedas decidir rápido.

Los Manjares del Tío Simón – Menú Tradicional (40 €)

Un menú que arranca con saquitos de gambón con salsa verde, queso camembert y pastel de verduras. Después una ensalada con medallones de cabra, un costillar asado con salsa barbacoa o, para quien prefiera pescado, lomo de atún con verduras. Termina con tarta de queso y cuenta con bebida ilimitada.

Los Manjares del Tío Simón – Opción Vegana (40 €)

Otro menú pensado para que los grupos con personas veganas no tengan que pelearse con la carta. Incluye hummus con pita crujiente, un salmorejo de mango y jengibre acompañado de palitos de berenjena, escalivada al romero, quinoa con cítricos, lasaña vegetal y un mousse de chocolate con aguacate y plátano y la bebida también es ilimitada.

Madre de Dios – Menú de Grupo (40 €)

Un menú muy variado que recorre desde croquetas de boletus y trufa hasta ensaladilla rusa, calamarcillos con padrón, salchicha de chato murciano con almendras y queso de cabra con tomate confitado. El plato fuerte es un secreto ibérico a la brasa. Incluye pan, rosquillas, postre variado de la casa y bebida ilimitada.

El Secreto – Menú 33 €

Uno de los más económicos del centro. Propone una marinera, un caballito con mayonesa de pimentón, una croqueta de cabrales con manzana verde y sidra y una ensalada de langostinos. El principal puede ser secreto al romero o pescado de temporada. Cierra con torrija al Bailey’s con helado de turrón y café. La bebida no está incluida.

El Secreto – Menú 40 €

Similar al anterior pero con entrantes más contundentes: marinera, caballito, croqueta de jamón y parmesano, tomate con ventresca y una tosta de champiñones a la crema. El plato principal vuelve a ser carne o pescado. El postre es tarta de queso y el café va incluido. La bebida, no.

El Secreto – Opción Vegetariana (30 €)

Un menú totalmente vegetariano que incluye tomate con encurtidos de la Región, croqueta de cabrales con manzana y sidra, tosta de champiñones, patatas bravas de la casa, verduras en tempura, coulant de chocolate y café. La bebida no está incluida.

El Secreto – Opción Celíaca (35 €)

Pensado para evitar riesgos. Abre con una marinera apta, sigue con un serranito de carrillera y parmesano, una ensalada de langostinos con wakame y salsa propia del local y, como plato principal, secreto al romero o pescado de temporada. Incluye coulant y café. Bebida no incluida.

Galsó – Menú 36 €

Otro de los favoritos de grupos. Tiene chips con aceitunas morunas, tartaletas de ensaladilla de pulpo y langostinos, croqueta de gambas, crujiente de secreto ibérico, tosta de sardina ahumada, surtido ibérico y un bocado de salmón con reducción de naranja y pera asada. Postres al centro y bebida incluida.

Galsó – Menú 40 €

La versión más completa del restaurante. Entrantes similares pero con variaciones: croqueta de jamón ibérico, calamar, almejas a la marinera y un canelón de rabo de toro con bechamel de trufa. Incluye surtido de postres y bebida.

Las Mulas – Menú 32 €

El más barato del restaurante: marinera, empanada propia, ensalada de cogollos, patatas Real Murcia y, de segundo, carrillera en su jugo o pescado. El postre es paparajote con helado de turrón. Café incluido, bebida no

Las Mulas – Menú 37 €

Un menú más completo, que combina marinera, croqueta de rabo de toro, tomate con ventresca, revuelto de gambas con setas y patatas paja y un principal a elegir entre secreto al romero o pescado. Cierra con tarta de la abuela y café. Bebida no incluida.

Las Mulas – Opción Celíaca (35 €)

Incluye marinera, alcachofa del local, ensalada murciana, patatas “Real Murcia”, almejas y, como plato fuerte, secreto al romero o pescado de temporada. Termina con tarta de queso y café de puchero. La bebida queda aparte.

Las Mulas – Opción Vegetariana (35 €)

Muy enfocado en producto local: pisto murciano, zarangollo, tomate con encurtidos, patatas bravas con alioli ahumado, verduras en tempura con huevo poche y una torrija caramelizada con helado de turrón. Incluye café. Sin bebida.