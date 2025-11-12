El síndrome de Diógenes y un nuevo plan de adicciones, entre los proyectos del Ayuntamiento de Murcia

Un nuevo plan municipal de adicciones, recursos para mejorar los consultorios médicos, una máquina de rayos X para la consulta de Zoonosis y un contrato conjunto euros entre Servicios Sociales y Salud que abordará, entre otras situaciones, el síndrome de Diógenes, del que este año se han contabilizado casi una treintena de casos en Murcia y pedanías.

Estas iniciativas se encuentran entre los principales proyectos de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud para el próximo año, según anunció la edil del ramo, Pilar Torres, esta mañana en rueda de prensa.

La concejala explicó que el Presupuesto de su Concejalía pone el foco en la atención inmediata, con una inversión total que asciende a 36,7 millones, un 6,9 por ciento más que la destinada este 2025.

Aumenta en más de 15 millones la financiación del capítulo de personal. En este sentido, Torres explicó que el informe de riesgos psicosociales realizado entre la plantilla de 257 profesionales, en el que solo se valoraban de forma negativa dos de los nueve aspectos que estudiaba -participación y carga de trabajo-, derivará en un plan interno de mejora. Por otro lado, se destina poco más de un millón de euros al área de salud y unos 19 millones a Servicios Sociales.

Novedades

Destaca un nuevo contrato conjunto de 60.000 euros entre los Servicios Sociales y de Salud para abordar las situaciones de mayor vulnerabilidad, como, por ejemplo, el síndrome de Diógenes y problemas de adicciones. Este plan se pone en marcha porque este 2025 se han atendido 27 casos de síndrome de Diógenes, detalló la edil.

Asimismo, se destinarán 75.000 euros para desarrollar un nuevo plan municipal de adicciones, que aborde temas como las nuevas tecnologías, el ciberacoso y la soledad juvenil, además del consumo de sustancias. También se ampliarán las actividades lúdicas y deportivas para prevenir las adicionales y se realizarán en pedanías en las que ahora no se impartían.

Otros 75.000 euros se destinarán al refuerzo en la red de atención primaria, con la creación de nuevas consultas y obras de mantenimiento y mejora en los consultorios médicos. También se adquirirá una nueva máquina de rayos X de 65.000 euros para la consulta del servicio de Zoonosis, que este año ha realizado más de 325 intervenciones en animales.

Otra novedad, de la que el Ayuntamiento proporcionará más detalles la semana que viene, es el llamado punto azul para reforzar el sistema local de protección infantil y "acercar los recursos a quienes más los necesitan", matizó Torres, quien añadió que permitirá detectar de forma temprana los síntomas de violencia.

Se busca también la "universalización del servicio de teleasistencia", anunció la edil. Este recurso atiende a las personas mayores de 80 años que viven solas, que en Murcia son 13.191. En rueda de prensa matizaron que un 75 por ciento de esta población ya cuenta con el servicio de teleasistencia, pero se busca aumentar la cobertura y, para ello, se priorizará a los usuarios en situación de vulnerabilidad.

Servicios Sociales

También se pondrá en marcha un servicio piloto de atención inmediata en los Servicios Sociales, que plantea un triaje para conocer en profundidad la situación del usuario y dejar clara cuál es la documentación requerida para realizar un trámite, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y optimizar recursos. Este año, los Servicios Sociales han atendido unas 46.000 citas, de las que el 70 por ciento fueron mujeres y, el 30 por ciento, hombres. En total, se atienden a más de 23.000 familias, con 70.000 usuarios.

Desde la pandemia "se arrastra un pequeño déficit" en las ayudas de emergencia, declaró la concejala, por lo que, para "ponerse al día", a la dotación inicial de 5 millones del presupuesto de este año se añadieron 300.000 euros y luego otros 800.000 para ayudas directas. Para 2026, la financiación global para estas ayudas llega a casi 6 millones en total.

En cuanto a la atención a las personas sin hogar, se firma un nuevo convenio con la fundación Jesús Abandonado -que ayer presentó su calendario y adorno navideño benéfico- con dos años de duración, prorrogable por otros dos más, un acuerdo que supone más de 520.000 euros en total.

Torres explicó que el perfil de personas sin hogar ha cambiado en los últimos años, ya que cada vez acuden más mujeres y más usuarios con problemas de adicción y de salud mental a los servicios municipales. A esto, la edil agregó que, para el próximo año, se mantiene el aumento de las subvenciones para las entidades sociales que actúan en el municipio.