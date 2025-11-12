La piscina voladiza más larga de Europa es la más grande de Murcia está en lo alto de un restaurante

Cuando el calor aprieta, una piscina, aunque sea pequeña, se agradece. Pero a veces se queda corta. La más grande de España tiene 200 metros de largo -lo equivalente a dos campos de fútbol-, 4.200 metros cuadrados y capacidad para más de 2.300 personas. Esta descripción pertenece al área recreativa de Riosequillo en Buitrago de Lozoya, Madrid. Pero no hace falta estar en la capital para disfrutar de una gran piscina.

Viajamos hasta Murcia para encontrar su alberca más grande. Tiene una característica muy especial, porque no se trata de una piscina normal y corriente. La región de Murcia alberga en su capital la piscina en voladizo más grande de toda Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de la del hotel Marina Bay Sands en Singapur que tiene un borde invisible de 150 metros de largo y está construida a 200 metros de altura en el piso número 24.

Muy cerca compite también la Sky Pool de Londres, una piscina voladiza transparente con 25 metros de largo y construida a más de 30 metros de altura. Está ubicada en el complejo Embassy Gardens, en la zona de Nine Elms de Wandsworth, al suroeste de la capital inglesa. Esta es la primera piscina flotante del mundo y conecta dos edificios de la misma urbanización. Un espectáculo que también merece la pena ver.

La piscina en voladizo más larga de Europa

La murciana está en el edificio Odiseo, un proyecto obra del arquitecto Manuel Clavel, en el acceso al centro de la ciudad. En esta construcción se ha creado un ecosistema con la ayuda de un bosque elevado a 30 metros. Además, está rodeado por una celosía con láminas de agua que logran aclimatar los espacios controlando las elevadas temperaturas que se alcanzan en verano. La obra se basa en los sistemas de patios del siglo X, aprovechando corrientes de aire.

Ocupa un total de 12.000 metros cuadrados entre espacios de ocio, arte, performance y gastronomía y un jardín repleto de vegetación. Pero sin duda lo más impresionante de todo es la piscina en voladizo de 42 metros de longitud y 1,80 metros de ancho que está a 30 metros de altura. En su interior puede llegar a alojar hasta 8.000 litros de agua y nadar en ella es como volar, pues a través de sus paredes de cristal se puede observar lo que sucede en la urbe.

Si bien es cierto que aquellas personas que padezcan de vértigo no pueden disfrutarla al cien por cien, merece la pena hacerle una visita. Comparte espacio con cuatro restaurantes -uno de ellos con Estrella Michelin- y dos terrazas más. En plena ola de calor, en una de las ciudades más cálidas del país, esta piscina es un auténtico oasis donde olvidar que las calles están a punto de arder a causa de los más de 40 grados que marcan los termómetros.