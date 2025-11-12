Murcia, área urbana con más población vulnerable en zonas inundables

Murcia alberga el área urbana con mayor nivel de riesgo de sufrir inundaciones por parte de las rentas de hogares desfavorecidos, según un informe sobre desigualdad climática en España elaborado por Oxfam Intermón.

En 2021 la proporción de hogares en España con rentas inferiores a la media es del 35% (por debajo de los 30.000 euros por hogar) y el 46% son hogares con rentas entre 30 y 40.000 euros. En total, el 81% están por debajo de 40.000 euros por hogar. Entre las áreas urbanas con mayor nivel de riesgo en las rentas de hogares desfavorecidos, Murcia destaca por ser el área urbana con mayor población expuesta y mayor cantidad de personas con renta familiar inferior a 30.000 euros anuales, en la lámina de retorno de 100 años. Se trata de unas 70.000 personas, según el informe de Oxfam Intermón, titulado ‘Desigualdad climática en España. Oportunidades para una transición justa’. Sevilla y Valladolid también son vulnerables, con aproximadamente 40.000 personas con ingresos familiares inferiores a 30.000 euros por hogar.

Gráfico del informe de Oxfam Intermón. / Oxfam Intermón

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) considera que las inundaciones son la catástrofe que mayores daños genera cada año en España, con un coste estimado de 800 millones de euros anuales. El Observatorio de la Sostenibilidad ha cuantificado en más de un millón las viviendas construidas en zonas de riesgo de inundación fluvial o marítima, la mayoría en el Mediterráneo, un 4,3% del total de viviendas en nuestro país.

En el caso de la dana de Valencia en 2024, desde Oxfam Intermón recuerdan que el aumento de la temperatura del mar Mediterráneo, la expansión urbana descontrolada, la construcción en áreas propensas a inundaciones, la insuficiencia de infraestructuras y de soluciones basadas en la naturaleza agravaron el impacto de las lluvias extremas al aumentar la exposición de las personas y sus viviendas a desbordamientos de ríos y acumulación de agua. Los impactos de la dana se cifran en cientos de miles de personas afectadas, daños materiales estimados en 18.000 millones de euros, infraestructuras arrasadas y un coste económico que podría alcanzar seis décimas del PIB en 2024 y 2025.

El análisis señala que el 70% de la población española, más de 33 millones de personas, vive en municipios donde la temperatura ha aumentado ya 1,5 °C desde 1960. En más de la mitad de estas localidades, las rentas por hogar se sitúan por debajo de la media nacional.

La investigación advierte que las personas con menos recursos son las más expuestas al calor extremo, la pobreza energética y los desastres climáticos. Mientras, las grandes fortunas y corporaciones continúan impulsando un modelo insostenible que agrava tanto la crisis ambiental como la social.

«El cambio climático no solo calienta el planeta, también agrava las desigualdades. Urge aplicar políticas redistributivas que protejan de los impactos a quienes menos tienen», afirma Lourdes Benavides, responsable de justicia climática de Oxfam Intermón.

«Diseñar ciudades más verdes y habitables es fundamental para afrontar el cambio climático. Pero estas transformaciones deben poner en el centro políticas de equidad. Adaptarse no puede depender del nivel de ingresos, sino de una voluntad política real y del trabajo de todos los agentes sociales», señaló.