Medio millón para desarrollar el nuevo plan de igualdad en Murcia que el PSOE califica de "brindis al sol"
La adquisición y ampliación del centro de mayores de San Miguel "va a ser una realidad muy pronto", anunció la edil del ramo
Un millón de euros para la ampliación y mejora de la red centros de mayores de Murcia, con la adquisición y ampliación del centro de San Miguel como actuación destacada que "va a ser una realidad muy pronto", anunció la edil de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, en la presentación del Presupuesto de su Concejalía para 2026.
Por otro lado, se destina más de medio millón al área de Igualdad, un aumento del 30 por ciento respecto a este año que permitirá poner en marcha las medidas del nuevo plan estratégico de igualdad, aprobado ayer en el Consejo Municipal de Igualdad con la abstención del PSOE, al calificar la iniciativa de "un brindis al sol", pues no incluye actividades u objetivos concretos.
Centros de mayores
En el área de Mayores y Discapacidad, el presupuesto total asciende a 1.332.732 euros, lo que supone un incremento de 226.082 euros respecto al año anterior. De esta cantidad, poco más de un millón se destina a inversiones y mejoras en los 66 centros de mayores del municipio.
El centro de mayores de San Miguel pasará a ser de titularidad municipal y el Ayuntamiento plantea la ampliación de las instalaciones, una actuación que "va a ser una realidad muy pronto", detalló la edil. Además, se contempla un incremento en las actividades destinadas a los mayores en el ámbito de salud, que abordarán, entre otros temas, la brecha digital y el envejecimiento activo.
Asimismo, se mantienen las ayudas a través de subvenciones dirigidas a entidades y asociaciones que trabajan en favor de las personas mayores y con discapacidad.
Igualdad
También aumenta en más de un 30 por ciento la inversión para el área de Igualdad, con unos 536.500 euros que se destinarán, entre otros proyectos, a crear un plan estratégico de igualdad, aprobado ayer en el Consejo Municipal de Igualdad.
En este sentido, cabe destacar la abstención del PSOE en la aprobación del plan, pues el nuevo documento “se limita a un marco teórico y no incluye actividades u objetivos concretos, temporalizados ni medibles”, explicó la edil socialista Andrea Peñaranda, quien aseguró que, sin concreción, este plan se convierte en un “brindis al sol” que no asegura avances reales.
También se proyectan mejoras en la red de centros de la mujer, se renovarán las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, y se reforzará la atención y los servicios de apoyo a las víctimas.
Para el próximo año, se mantienen las ayudas a través de subvenciones para asociaciones y entidades que desarrollan proyectos en materia de igualdad y prevención de la violencia de género.
Asimismo, se impulsarán programas educativos en centros escolares para fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género. Para concluir, la edil destacó los proyectos de conciliación y participación comunitaria, que incluyen talleres intergeneracionales y vecinales, programas de apoyo a la conciliación para facilitar la inserción laboral de las mujeres e iniciativas para promover la accesibilidad universal para las personas con discapacidad.
"Déficit de estructura"
El informe de riesgos psicosociales del servicio de Mujer, al que ha tenido acceso La Opinión, pide una ampliación de la plantilla y mejoras en materia de seguridad, como instalar botones de pánico en todos los puestos de trabajo.
Cuestionada al respecto por los medios de comunicación, la edil del ramo relató que "la Concejalía de Mujer nació hace 2 años con un déficit de estructura" y aseguró que va a solicitar otro informe a riesgos laborales "para seguir mejorando".
Además, indicó que, si aumentan los proyectos y programas de la Concejalía, tendrá que aumentar a la par el personal, aunque sin aportar ningún dato concreto sobre actuaciones futuras para rebajar la carga de trabajo ni aumentar la seguridad de la plantilla.
Para concluir, la edil destacó el traslado de las instalaciones del Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer (EMAVI) a unas nuevas dependencias que proporcionan mayor privacidad a las usuarias.
