José Antonio Cobacho: "Soy un devoto de la docencia, siempre me ha estimulado vitalmente"

El pasado viernes fue investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). ¿Cómo recibió este reconocimiento?

Fue una jornada muy emotiva. Siempre he tenido muy buena relación con la Universidad Politécnica de Cartagena a lo largo de toda mi trayectoria profesional, y no solo eso, sino que Cartagena está ligada a mí también desde un punto de vista familiar. Allí también fui director de la Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones Laborales.

Una trayectoria académica, la suya, en la que ejerció un papel clave en el fortalecimiento de la colaboración entre las dos universidades públicas de la Región de Murcia.

La fluidez de las relaciones entre la UMU y la UPCT fue una constante durante mi mandato como rector, entre los años 2006 y 2014. En 2010 comenzó a celebrarse de manera conjunta el acto oficial de apertura de curso académico, y en ese mismo año se creó el Campus Mare Nostrum, con el principal objetivo de convertirse en motor para el desarrollo socioeconómico regional basado en el conocimiento. En ese momento, se dio un movimiento europeo muy importante en materia universitaria, y entendí que era necesario que nos uniéramos y fuésemos juntos hacia el desarrollo de la Región de Murcia.

¿Qué le llevó a dedicar su vida al derecho, licenciándose por la Universidad de Murcia en 1976?

Mi intención era estudiar Económicas, y como en Murcia no había la posibilidad, tenía pensado irme a Valencia, pero por cuestiones familiares al final no pudo darse. Me decanté entonces por Derecho en la Universidad de Murcia, y es curioso porque una vez acabados mis estudios, y con la intención de montar un despacho de abogados, el profesor Antonio Reverte sacó una plaza de ayudante a la que me ‘recomendaron’. Recuerdo perfectamente como un día en la puerta de la Catedral de Murcia, el propio Reverte me ofreció formar parte de la Universidad de Murcia, y acepté. Y hasta el día de hoy, desde el año 76, ‘solamente’ 49 años ligado a la UMU (risas).

¿Cómo recuerda esos años estudiantiles?

Fueron unos años revueltos y de cambio político, en pleno tardofranquismo, no solo en el ámbito universitario sino también en el resto de la sociedad. Pero yo iba a clase encantado, y allí forjé relaciones muy intensas y bonitas con compañeros que aún a día de hoy mantengo. Unos años apasionantes, sin duda.

De 2006 a 2014 fue rector de la Universidad de Murcia. ¿Qué aprendió durante esa etapa, y qué legado cree que ha dejado en la institución?

Yo ya venía muy curtido en materia de gestión debido a mi experiencia como secretario general de la UMU, vicerrector de Desarrollo Legislativo y Planificación, y decano de la Facultad de Derecho. Hice mucha gestión en Murcia, pero también en Madrid, pues también ejercí como vicepresidente del Consejo de Universidades de España. Tuve mucha suerte a la hora de configurar mi equipo rectoral, pues la gente que trabajó conmigo era muy capaz. Y eso que nuestro margen era muy acotado, pues nos pilló en plena crisis económica, lo que se tradujo en un contexto de tensión en el que intenté hacer las cosas lo mejor posible. Fueron ocho años duros, pero salí muy contento.

Es catedrático de Derecho Civil desde 1989. «Formar personas para el futuro, con sentido crítico y responsabilidad» fue su ideario en la toma de posesión como rector. ¿Era lo que intentaba inculcar como docente más allá de los aspectos teóricos?

Yo soy un devoto de la docencia, siempre me ha estimulado vitalmente. Recuerdo cuando siendo rector, a quienes contábamos con un amplio curriculum se nos liberaba de dar clases, y un día le comenté al entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, que íbamos a hacer de la docencia la hermanita pobre del sistema. Siempre he compaginado los cargos de gestión con las clases, que son dos de los tres pilares de la Universidad junto a la investigación.

Más allá del ámbito universitario, ejerce como presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) desde 2018. ¿Qué objetivos persigue en su día a día?

La principal misión que tenemos en el CES es el consenso, basándonos en estudios acerca de muchas temáticas como el desempleo, la vivienda, las desigualdades económicas entre comunidades autónomas, donde la Región de Murcia se ve afectada por la infrafinanciación, y otros problemas sociales que afectan a la ciudadanía. La actividad social me sigue apasionando, y aunque a los 71 años no creo que podamos fijarnos planes a largo plazo, me centro en vivir el día a día. n