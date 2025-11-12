Joelitza, vecina de Murcia, vive a dos paradas de su casa y no puede subir al bus al no funcionar la rampa: "Me siento impotente"

Joelitza Peña, una vecina de Murcia que se desplaza en silla de ruedas y tiene un 84% de discapacidad, sufre constantemente problemas para llegar a su puesto de trabajo en autobús porque «las rampas de los vehículos no funcionan», explica a La Opinión.

Peña, empleada en el campus de Los Jerónimos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), quiere dar a conocer su caso porque «quizás afecta a más personas» que, como ella, tienen problemas de movilidad. «A mí me afecta todos los días para llegar a mi trabajo», hace hincapié, «y hay muchas personas con mi condición en Murcia».

La mujer, que lleva más de tres años viviendo en Murcia, exculpa a los conductores de los buses, que, cuando llegan a la parada, se limitan a decirle que la rampa no funciona. «He puesto reclamaciones, ya no sé qué más hacer», remarca. «No es responsabilidad de los choferes, es de la empresa», insiste.

"Tengo los mismos derechos que una persona que tiene sus capacidades completas", reivindica la afectada

A su juicio, la situación supone «una falta de respeto». «Tengo los mismos derechos que una persona que tiene sus capacidades completas», deja claro la afectada.

Joelitza Peña rememora los ratos interminables que ha pasado «con lluvia, con calor, con frío» aguardando en la parada a que llegase un bus en el que poder subir. «Es horrible, me siento impotente, me dejan ahí tirada», denuncia, para asegura que «todos los días tengo que estar en esta situación».

Llegó a mudarse

De hecho, llegó a mudarse para estar cerca de Los Jerónimos y su casa está en Guadalupe. «Sabiendo que trabajo a dos paradas de mi casa, tengo que estar media hora antes en la parada por previsión, por si el autobús que viene no tiene rampa», destaca. Y así le ocurre, puesto que «llega uno, no tiene rampa; llega el otro y resulta que tampoco», lamenta.

"Llegó el chofer, se paró, me dijo que no me podía subir y que me fuera a una esquina, y ahí me ayudaron estudiantes a subir", relata

Peña significa que «yo antes vivía por Rincón de Seca y tomé la iniciativa de mudarme porque era peor la situación, me hacían lo mismo», con el añadido de que estaba aún más lejos de la UCAM.

"Pasa mucho a los mayores"

Ahora el problema lo tiene con el 44, el autobús que pasa por Guadalupe rumbo al campus. El mismo día que recibe a este periódico en Los Jerónimos, le pasó lo mismo. «Llegó el chofer, se paró, me dijo que no me podía subir y que me fuera a una esquina, y ahí me ayudaron estudiantes a subir», comenta la mujer, de 36 años. No es la primera vez que ha de ser socorrida por desconocidos, que actúan con buena voluntad.

Joelitza Peña, vecina de Murcia, sostiene la tarjeta que acredita que tiene un 84% de discapacidad. / Israel Sánchez

La vecina es consciente de que el suyo no es un caso aislado, sino que «le pasa mucho a las personas mayores» con problemas de movilidad asociados a su edad, que se desplazan con silla, andador o carrito. «Estoy segura que les pasa», recalca, para apostillar que «no se suele ver a muchas personas jóvenes como yo» en silla de ruedas. Por todos los afectados, alza la voz para reivindicar su «derecho».

"Renovando la flota"

A preguntas de este diario, desde el Consistorio capitalino detallaron que «estamos en pleno proceso de renovación de flota», por lo que en breve circularán por Guadalupe autobuses en los que funcionen las rampas.

Desde el equipo de Gobierno local aseguraron que en apenas unos días estarán ya en marcha los vehículos completamente renovadas. En el caso de los del 44, los que coge Peña, destacaron que «esta misma semana» estarán listos.

«La accesibilidad es una prioridad para este equipo de Gobierno», aseveraron desde la Glorieta, que recordaron que el alcalde presentó recientemente una docena de autobuses eléctricos, aunque no son para pedanías. La idea es que progresivamente se cambie toda la flota: ahora mismo es antigua.