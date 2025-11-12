Conoce a los abuelos del año de Murcia

Murcia homenajea a los abuelos del año el próximo 15 de noviembre en Puente Tocinos. Los protagonistas del evento serán trece mayores de distintos barrios y pedanías del municipio, y la Federación de centros sociales de mayores conmemora así su papel en la sociedad.

La cita tendrá lugar el 15 de noviembre, a las 13.30 horas, en el restaurante La Torre de la pedanía murciana de Puente Tocinos, donde se hará entrega de placas conmemorativas al abuelo mayor y a la abuela mayor de la Federación. El evento estará presidido por las autoridades municipales y la junta directiva de la Federación.

Homenajeados

Los abuelos del año -que aparecen en la imagen del artículo, ordenados de izquierda a derecha y de arriba a abajo-, son;