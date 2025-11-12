Homenaje
Conoce a los abuelos del año de Murcia
El 15 de noviembre se entregarán las placas conmemorativas en el restaurante La Torre de Puente Tocinos
Murcia homenajea a los abuelos del año el próximo 15 de noviembre en Puente Tocinos. Los protagonistas del evento serán trece mayores de distintos barrios y pedanías del municipio, y la Federación de centros sociales de mayores conmemora así su papel en la sociedad.
La cita tendrá lugar el 15 de noviembre, a las 13.30 horas, en el restaurante La Torre de la pedanía murciana de Puente Tocinos, donde se hará entrega de placas conmemorativas al abuelo mayor y a la abuela mayor de la Federación. El evento estará presidido por las autoridades municipales y la junta directiva de la Federación.
Homenajeados
Los abuelos del año -que aparecen en la imagen del artículo, ordenados de izquierda a derecha y de arriba a abajo-, son;
- Antonia Aliaga Alemán, de Patiño
- María Soto Sánchez, de Aljucer
- María Galera Serrano, de San Pío X
- Miguel López Pellicer, de San Pío X
- José Sánchez Muñoz, de Aljucer
- Antonio Izquierdo Contreras, de San Antón
- Trinidad Nicolás Gálvez, de Infante Juan Manuel
- Mariana Paños Pérez, de Torreagüera.
- Juana Ruiz Pascual, de El Puntal
- Catalina Ferrán Pérez, de Puente Tocinos
- Juan Hernández Sánchez, de Sangonera la Seca
- Salvador Pérez Acosta, de Infante Juan Manuel
- Andrea Ramirez Marín, de Santa Eulalia
