Homenaje

Conoce a los abuelos del año de Murcia

El 15 de noviembre se entregarán las placas conmemorativas en el restaurante La Torre de Puente Tocinos

Los abuelos del año de Murcia.

Los abuelos del año de Murcia.

La Opinión

La Opinión

Murcia homenajea a los abuelos del año el próximo 15 de noviembre en Puente Tocinos. Los protagonistas del evento serán trece mayores de distintos barrios y pedanías del municipio, y la Federación de centros sociales de mayores conmemora así su papel en la sociedad.

La cita tendrá lugar el 15 de noviembre, a las 13.30 horas, en el restaurante La Torre de la pedanía murciana de Puente Tocinos, donde se hará entrega de placas conmemorativas al abuelo mayor y a la abuela mayor de la Federación. El evento estará presidido por las autoridades municipales y la junta directiva de la Federación.

Homenajeados

Los abuelos del año -que aparecen en la imagen del artículo, ordenados de izquierda a derecha y de arriba a abajo-, son;

  1. Antonia Aliaga Alemán, de Patiño
  2. María Soto Sánchez, de Aljucer
  3. María Galera Serrano, de San Pío X
  4. Miguel López Pellicer, de San Pío X
  5. José Sánchez Muñoz, de Aljucer
  6. Antonio Izquierdo Contreras, de San Antón
  7. Trinidad Nicolás Gálvez, de Infante Juan Manuel
  8. Mariana Paños Pérez, de Torreagüera.
  9. Juana Ruiz Pascual, de El Puntal
  10. Catalina Ferrán Pérez, de Puente Tocinos
  11. Juan Hernández Sánchez, de Sangonera la Seca
  12. Salvador Pérez Acosta, de Infante Juan Manuel
  13. Andrea Ramirez Marín, de Santa Eulalia

Conoce a los abuelos del año de Murcia

Conoce a los abuelos del año de Murcia

