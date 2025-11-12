Una app para seguir la Procesión Magna con mapas interactivos

La aplicación móvil ‘Magna Murcia 2025' sirve de guía turística y permitirá seguir minuto a minuto la Procesión Magna del próximo sábado 15 de noviembre, el punto culminante del Jubileo de las Cofradías, que reúne a miles de miembros de hermandades de once municipios de la Región.

La herramienta digital reunirá toda la información relacionada con la Magna Procesión y con los actos previos y posteriores, detallaron en ruda de prensa el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y Álvaro García, cofrade y desarrollador de la aplicación. Asimismo, emplea tecnologías como VoiceOver para que puedan emplearla personas con discapacidad visual.

Funciones

Entre las principales funcionalidades, destacan el horario de paso en tiempo real de cada hermandad por las diferentes calles del recorrido, la retransmisión en directo de la procesión, incluyendo la ubicación en vivo de cada paso, así como la información sobre aparcamientos, puntos turísticos y previsión meteorológica. También habrá mapas interactivos con las iglesias participantes y los tronos expuestos.

La Esperanza ‘arropa’ a las familias murcianas La patrona de Calasparra, Nuestra Señora de la Esperanza, salió hace días de su santuario en el noroeste murciano rumbo a la capital para cerrar la Magna Procesión que se celebrará este sábado. Pero, hasta entonces, permanece en la iglesia de San Miguel, donde esta tarde las familias de fieles han tenido la oportunidad de participar en la tradición de tocar junto a los más pequeños el manto de la Virgen de la Esperanza para pedir su bendición y protección.

Además, tras la finalización de los actos la app se transformará en ‘Pasión Murcia', una plataforma dedicada a difundir el patrimonio religioso y cultural de las cofradías murcianas durante todo el año. Esta versión incluirá fichas históricas de cada hermandad, galerías fotográficas, recorridos, agenda de actos y un apartado de noticias actualizado periódicamente.

Pasos En la iglesia de San Antolín de la capital murciana se encuentran el Santísimo Cristo de la Columna, de Jumilla; el Santísimo Cristo del Rescate, de Lorca; el Cristo de la Esperanza, de Alcantarilla; la Virgen de los Dolores, patrona de Águilas; y Nuestro Padre Jesús Resucitado, de Cartagena, anunció el Obispado en un comunicado. Por otro lado, la Parroquia San Juan Bautista acoge las imágenes de San Juan Evangelista, de San Pedro del Pinatar; el Santísimo Cristo del Consuelo, de Cieza; la Virgen de las Angustias, de Yecla; y el paso del Santo Sepulcro, de Mazarrón. En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen están la Samaritana de los Coloraos y el Misterio de la Coronación de Espinas, y la patrona de Calasparra, Nuestra Señora de la Esperanza, permanece en San Miguel hasta la procesión. Por último, la Oración en el Huerto y el Santísimo Cristo de la Esperanza residen en las sedes de sus cofradías.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, subrayó que "la Procesión Magna será un encuentro histórico que situará a Murcia en el epicentro de la cultura cofrade nacional. La ciudad está viviendo una semana única, en la que tradición, devoción y patrimonio se unirán para mostrar lo mejor de nuestra identidad".