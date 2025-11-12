Una app aglutina la oferta deportiva municipal en Murcia

La nueva app municipal de deportes aglutina toda la información relativa a actividades e instalaciones municipales, así como escuelas deportivas. Además, permite realizar inscripciones y reservas desde cualquier lugar e incorpora funciones como la geolocalización, la comunicación de incidencias, el acceso a datos biométricos y un área personal.

Entre las principales novedades destacan los procesos automatizados de consultas online al padrón y, próximamente, la aplicación automática de bonificaciones por familia numerosa o discapacidad, anunció ayer el edil del ramo, Miguel Ángel Noguera, en la presentación del nuevo portal digital.

Asimismo, la app permitirá realizar y guardar rutas deportivas por la ciudad y, en los próximos meses, incorporará servicios como la reserva online de clases, notificaciones por WhatsApp y nuevas opciones de personalización.

Funciones

Los usuarios pueden gestionar su unidad familiar, revisar sus consentimientos, consultar las reservas y acceder a rutinas deportivas personalizadas con vídeos, explicaciones y seguimiento de objetivos junto a su monitor o monitora.

Asimismo, la app permitirá realizar y guardar rutas deportivas por la ciudad, la huerta o la montaña, con información sobre distancia, duración y desnivel.

Las salas municipales incorporarán básculas inteligentes de bioimpedancia que, mediante conexión bluetooth, enviarán automáticamente los datos al perfil del usuario para un control detallado de su evolución física.

También se ha incluido un calendario personal, notificaciones tipo push y mejoras constantes en el acceso a la información.

El proyecto continuará incorporando mejoras en los próximos meses, como la reserva online de clases, notificaciones por WhatsApp y nuevas opciones de personalización.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha destacado que "esta nueva herramienta supone un paso firme hacia una Murcia más conectada, saludable y moderna. Queremos que el deporte municipal esté al alcance de todos, con un servicio ágil, transparente y adaptado a las necesidades reales de los vecinos. La tecnología nos permite acercar el deporte a cada hogar y simplificar todos los procesos".

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, señaló durante el acto de presentación que "la nueva web y app de Deportes son un claro ejemplo de cómo la transformación digital mejora la vida de las personas. Desde el Ayuntamiento apostamos por la innovación tecnológica al servicio de los ciudadanos, impulsando una administración más eficaz, participativa y cercana. Esta herramienta refuerza nuestro compromiso con una Murcia inteligente, sostenible y conectada".