Estas son las tres mejores rutas de senderismo para descubrir el paraíso otoñal de La Contraparada en Murcia: fáciles y sin desnivel

Cuando el calor empieza a dar tregua Murcia se transforma y los mismos caminos que en verano son intransitables bajo el sol, se convierten en otoño en un auténtico regalo para quienes disfrutan de pasear entre árboles, acequias y tierra húmeda. Una de las zonas más recomendables para hacerlo es el entorno de La Contraparada: un histórico rincón donde el río Segura reparte el agua que da vida a la Huerta de Murcia.

Situada entre Javalí Nuevo y Javalí Viejo y a unos veinte minutos en coche del centro, La Contraparada no es solo un paraje natural: es el punto donde nace la red hidráulica que durante siglos ha sostenido la vida agrícola del municipio.

El Azud Mayor, una obra de origen musulmán declarada Bien de Interés Cultural, eleva el agua del río desde allí y la divide entre las dos acequias principales: Aljufía, que riega la margen norte, y Alquibla, que alimenta la zona sur. A su alrededor el paisaje combina historia, vegetación de ribera y caminos perfectamente acondicionados para recorrer sin prisa.

Sendero de La Contraparada (SL-MU-27)

La más conocida y accesible: este recorrido circular de algo más de 2 kilómetros, con un desnivel de apenas 11 metros, es ideal para familias, grupos o quienes simplemente buscan un paseo corto y tranquilo.

El itinerario arranca junto al Centro de Visitantes donde se ofrece información sobre el entorno y un sistema de videoguía para seguir los puntos de interés a lo largo del camino. El recorrido atraviesa el Soto de las Eneas, pasa junto al Azud Mayor, las acequias Aljufía y Alquibla, y llega al Puente de las Ovejas, una pasarela de madera sobre el río Segura que permite recorrer ambas márgenes.

Entre ida y vuelta el trayecto se completa en unos 40 minutos y está perfectamente señalizado con paneles interpretativos. Todo el recorrido es fácil y sin desnivel, ideal para quienes empiezan a descubrir la huerta a pie o en bicicleta.

Paseo fluvial por el cauce del Segura

Una alternativa algo más larga, de unos 5 kilómetros, que sigue el curso del río entre Javalí Nuevo y Javalí Viejo. Es una ruta circular muy popular en plataformas como Wikiloc, con 28 metros de desnivel total y un tiempo estimado de una hora y cuarto.

El recorrido combina tramos de ribera, puentes de madera y zonas de sombra, además de un pequeño mirador con vistas panorámicas al bosque de chopos y álamos que bordean el Segura. Su encanto está precisamente en su sencillez: un paseo relajado, perfecto para disfrutar de los sonidos del agua, observar aves o improvisar un picnic bajo los árboles.

Ruta de la Acequia Aljufía

Para quienes prefieren alargar la caminata, esta ruta de casi 10 kilómetros permite seguir el trazado de la acequia mayor del norte desde su nacimiento en La Contraparada hasta La Ñora, donde se encuentra la emblemática noria que aparece incluso en las antiguas monedas de 5 pesetas.

El recorrido es prácticamente llano y atraviesa algunos de los paisajes más representativos de la huerta murciana: molinos, caseríos tradicionales y canales de riego que aún hoy siguen en uso. Es un paseo cargado de historia que permite comprender cómo el sistema hidráulico de al-Andalus sigue dando forma a la vida en la Vega del Segura.

¿Y el GR-127?

Aunque el GR-127 del río Segura también pasa por La Contraparada, su extensión (que va desde el embalse del Cenajo hasta Orihuela) lo convierte en un itinerario de gran recorrido, más adecuado para caminantes experimentados.

Por su valor paisajístico e histórico, merece mención aparte, ya que integra el paraje de La Contraparada dentro de un corredor fluvial de primer nivel. Pero no se trata de una ruta de paseo en sí misma, sino de un tramo dentro de un trayecto mucho más amplio, ideal para una pieza específica dedicada a senderismo regional.