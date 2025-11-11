Estos son los pasos de la Magna Procesión de Murcia y las iglesias donde ya están expuestos

Miles de miembros de hermandades de once municipios de la Región participarán en el Jubileo de las Cofradías, organizado por la Diócesis de Cartagena, que incluye la Magna Procesión Jubilar, que saldrá de la Catedral y espera reunir a miles de murcianos y visitantes en su recorrido. Las imágenes de las cofradías que participarán en el cortejo del sábado ya han llegado a la capital de la Región y se reparten por diferentes templos, donde se celebrarán varios actos, informó la Diócesis de Cartagena este martes.

San Antolín

Por ejemplo, en San Antolín, el hogar del Santísimo Cristo del Perdón, ya hay expuestos varios tronos. En concreto, apuntó el Obispado, "este templo custodiará hasta el sábado el Santísimo Cristo de la Columna, de la hermandad del mismo nombre de Jumilla; el Santísimo Cristo del Rescate, del Paso Blanco de Lorca; el Cristo de la Esperanza, de la Hermandad de San Pedro Apóstol de Alcantarilla; la Virgen de los Dolores, patrona de Águilas, de la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de los Dolores; y Nuestro Padre Jesús Resucitado, de la cofradía del mismo nombre de Cartagena".

Además, detalló la institución encabezada por Lorca Planes, "la parroquia acogerá una misa en honor al Cristo del Rescate el miércoles, a las 19.:00 horas, que estará seguida de una vigilia de jóvenes cofrades junto al Resucitado, a las 20.00 horas; un Vía Crucis junto al Santísimo Cristo Amarrado a la Columna, el jueves a las 18.00 horas; una misa ese mismo día, a las 19.00 horas, en la que se donará una nueva corona de espinas para el Cristo de la Esperanza de Alcantarilla, seguida de un concierto; y una misa de enfermos junto a Nuestra Señora de los Dolores de Águilas, el viernes a las 19.00 horas, con un besamanos a la imagen de la Virgen posteriormente.

San Juan Bautista

La Parroquia San Juan Bautista, prosigue el Obispado, "también acogerá diversas imágenes: la de San Juan Evangelista de la cofradía de igual nombre de San Pedro del Pinatar; el Santísimo Cristo del Consuelo de la cofradía del mismo nombre de Cieza; la Virgen de las Angustias, de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Yecla; y el paso del Santo Sepulcro de la cofradía de igual nombre de Mazarrón, en torno al que se organizará una hora santa el jueves, a las 20.00 horas, precedida por un besapié al Santísimo Cristo Yacente, de las 17.00 a las 19.00 horas".

La Puerta del Perdón de la Catedral de Murcia, abierta este domingo por la tarde. / A. L. H.

El viernes también habrá en esta parroquia, a las 20.00 horas, una conferencia y un concierto solidario del grupo de cámara de la Virgen de las Angustias de Yecla, a los que se invita a asistir con un kilo de alimentos no perecederos para su donación.

Nuestra Señora del Carmen

En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Murcia, sede de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Murcia, puede visitarse el conjunto escultórico de la Samaritana de los Coloraos, que participará en la Magna Procesión; y también el grupo del Misterio de la Coronación de Espinas, del Paso Azul de Lorca. El viernes se celebrará en esta parroquia una misa al final de la cual se realizará el hermanamiento del Paso Azul y de la Archicofradía de la Sangre, a las 20.00 horas.

San Miguel

La patrona de Calasparra, Nuestra Señora de la Esperanza, que cerrará la Magna Procesión del sábado, permanecerá estos días en San Miguel, la iglesia que está junto a San Esteban, donde este miércoles por la tarde (18.00 horas) habrá un paso de bebés y madres gestantes por el manto de la Virgen.

Del miércoles al viernes, a las 19:30 horas, un triduo en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, además de una ofrenda flora el jueves, a las 18.00 horas.

Se quedan en casa

La Oración en el Huerto de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad de Murcia y el Santísimo Cristo de la Esperanza, de la cofradía del mismo nombre de Murcia, podrán visitarse estos días en sus sedes: la iglesia de Santa Catalina y la Parroquia San Pedro Apóstol, respectivamente. En ellas se realizarán también distintos actos en torno a estas imágenes.

También se celebrarán en las parroquias otras actividades, como conciertos, conferencias o visitas guiadas. El programa completo de actos y cultos puede consultarse en la web de la Magna Procesión Jubilar.

Traslados a la Catedral

Todas estas imágenes serán trasladadas hasta la Catedral el sábado por la mañana, aunque no saldrán todas a la vez. Según concretó la Diócesis, los tronos que hay en San Antolín saldrán a las 9.45 horas; cinco minutos después, Nuestra Señora de la Esperanza será sacada de San Miguel.

A las diez de la mañana trasladarán el trono que hay en San Pedro, el del Santísimo Cristo de la Esperanza; media hora más tarde, las tallas que están en San Juan Bautista saldrán para la Catedral. A las once de la mañana, la imagen de Santa Catalina.

La idea es que a la una de la tarde estén todas las tallas en el templo de Belluga para la Eucaristía jubilar que presidirá el obispo de Cartagena.

Cuando acabe la misa, de dos a cuatro de la tarde, los tronos permanecerán expuestos en el interior de la Catedral, que tendrá abierta la puerta de la Plaza de la Cruz para que la gente entre a verlos. A las cinco de la tarde comenzará la Magna Procesión.

Su recorrido

El cortejo surgirá de Belluga por calle Arenal, Glorieta de España, calle Tomás Maestre, calle Jara Carrillo, San Pedro, calle Cristo de la Esperanza, plaza de las Flores, plaza de Santa Catalina, calle de Santa Catalina, plaza de San Bartolomé, plaza José Esteve Mora, calle Calderón de la Barca, Fernández Ardavín, Plaza Romea, calle Echegaray y calle Santa Clara, para llegar a Santo Domingo.

Desde ahí, girará por Trapería, Hernández Amores, calle Nicolás Salzillo y de nuevo a Belluga.