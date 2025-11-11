Dos millones para convertir una comisaría en un centro de seguridad

El nuevo centro integral de seguridad municipal, que se levantará en la pedanía de El Palmar, reunirá en un mismo espacio a la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Protección Civil, así como el Centro de Coordinación de Emergencias.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, presentó ayer el proyecto en la parcela de 3.876 metros cuadrados donde se construirá el complejo, situada en la avenida de Las Palmeras, en El Palmar, con una inversión prevista que alcanza los 2,2 millones de euros, con un presupuesto plurianual.

"Este nuevo complejo va a reunir por primera vez a Policía Local y Protección Civil junto al Centro de Coordinación de Emergencias, en el que también participará el SEIS, en una infraestructura diseñada para que trabajen unidos, compartiendo información, medios y recursos, al servicio de una respuesta rápida, eficaz y coordinada ante cualquier emergencia", destacó el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, en la presentación del proyecto.

Características del nuevo Centro

El diseño del proyecto ya está definido y contempla un edificio principal, de 2.169 metros cuadrados, de tres plantas más semisótano y dos naves exteriores. En el interior se distribuirán los espacios de tal manera que en la planta baja se ubique la comisaría de la Policía Local y una sala polivalente para formación y actos institucionales. La primera planta estará destinada a la nueva sede de Protección Civil -como adelantó La Opinión-, con oficinas, almacenes y una zona para sus voluntarios.

La segunda planta se reservará al Centro de Coordinación de Emergencias, que dispondrá de una gran sala de 163 metros cuadrados con capacidad para 30 operadores, así como despachos para mandos, una sala de gabinete de crisis y espacios polivalentes. En el semisótano se situará el garaje de vehículos policiales, vestuarios, almacenes y un gimnasio.

De igual manera, las dos naves exteriores, que suman casi mil metros cuadrados, estarán destinadas a los servicios de emergencias. Una de ellas acogerá al SEIS y tendrá capacidad para albergar hasta 8 vehículos de gran tamaño, además de almacenes. La segunda se reservará a Protección Civil, con espacio para 12 vehículos, almacenes y una zona operativa. El edificio contará además con todos los servicios esenciales para garantizar la operatividad de los cuerpos: grupo electrógeno de emergencia, sistemas de protección contra incendios, climatización, ventilación, agua caliente sanitaria e infraestructuras de telefonía y telecomunicaciones.

Principales cambios

Este Centro Integral de Seguridad Municipal supondrá importantes cambios para los servicios de emergencia en El Palmar, ya que la nueva instalación reemplazará la actual comisaría de Policía Local, cuyas dependencias serán cedidas a la Junta Municipal para que las asociaciones vecinales puedan darles un uso cultural.

El complejo contará con 30 efectivos de Policía Local, integrados por un inspector, dos subinspectores y 27 agentes, incluyendo a los cuatro nuevos agentes incorporados este verano, que desarrollarán su labor en las nuevas dependencias junto a los servicios de emergencia.

El Servicio de Protección Civil al completo, conformado por más de 90 efectivos entre voluntarios, técnicos y agentes de emergencias, estará en su totalidad establecido en el nuevo complejo de El Palmar. El SEIS incorporará únicamente el equipo que no dispone de espacio suficiente en sus instalaciones actuales. En ningún caso, este centro se convertirá en la Comisaría Principal del municipio, sino que funcionará como un espacio integral de coordinación y operatividad de los servicios de emergencia.

Actualmente, los servicios de seguridad y emergencias se encuentran repartidos en distintas instalaciones: la Policía Local cuenta con 11 comisarías distribuidas por el municipio, los bomberos con dos parques y Protección Civil centraliza su actividad en el barrio del Infante. El nuevo centro supondrá un gran salto en la forma de organizar los recursos y responder ante cualquier situación de emergencia.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, subrayó que "sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay convivencia en paz. Este Centro Integral de Seguridad Municipal nace precisamente para garantizar esos principios, articulando y organizando todos los recursos para facilitar la coordinación entre los servicios de seguridad ciudadana y mejorar la eficacia de los mismos ante cualquier situación de emergencia en todo el municipio."