Manolo Blakes confirma el éxito en Murcia de sus 'manolitos': abre un nuevo local y publica una oferta de empleo para ser 'Team Leader'

Hace poco más de un año que la famosa firma de croissants Manolo Bakes desembarcó en Murcia con su primer local en la Plaza de Santo Domingo. Desde entonces la marca madrileña (conocida en todo el país por sus icónicos manolitos y palmitas) ha conseguido hacerse un hueco en el corazón y en las meriendas de muchos murcianos. Ahora, impulsados por la buena acogida, la compañía ha confirmado la apertura de un nuevo local en el centro comercial Nueva Condomina, además de publicar una oferta de empleo para incorporar nuevos encargados o encargadas a su equipo.

Los murcianos ya los han probado: “volveré” y “todo increíble”

Los comentarios de los clientes a su salida del local dejan claro que el aterrizaje de Manolo Bakes en Murcia ha sido un acierto. Las reseñas repiten una idea: la combinación de un local “acogedor” con productos de calidad y un trato cercano por parte del personal.

Muchos coinciden en que “había mucha variedad de manolitos y el local era muy acogedor”. Otros destacan la profesionalidad del equipo, mencionando que “fueron muy rápidas y eficientes” o que “me han atendido muy bien, recomendándome los productos con mucho cariño y haciéndome un café delicioso”.

Los elogios se repiten en torno al sabor de los productos más populares. Uno de los comentarios más compartidos lo resume con una frase que se repite en varias opiniones: “el manolito de chocolate de Dubái está increíble”. También hay quien pone en valor la experiencia completa: “el café y los manolitos únicos, y el servicio espectacular”.

Nuevo local en Nueva Condomina

Según ha informado Retail Spain el plan de expansión de la firma sigue adelante y Manolo Bakes prepara su segunda apertura en Murcia, esta vez en el Centro Comercial Nueva Condomina. Esta inauguración se suma a los más de 45 locales que la cadena ya tiene repartidos por España y a su reciente salto internacional con la apertura de su primera tienda en Lisboa.

La nueva ubicación consolida la apuesta de la marca por la Región de Murcia donde aspira a replicar el éxito obtenido en el corazón de la ciudad. En sus locales se pueden encontrar desde cafés de especialidad (como el Iced Pistacho Coffee o el Frappé Lotus) hasta opciones sin gluten y productos salados, siempre bajo la misma premisa: ingredientes de calidad y una experiencia cuidada.

Oferta de empleo: buscan encargados para el nuevo local

Paralelamente a los trabajos de preparación del nuevo establecimiento, Manolo Bakes ha publicado una oferta laboral en InfoJobs para cubrir dos puestos de Team Leader o encargado/a de turno.

Según la descripción la empresa busca perfiles con experiencia en cafetería, repostería u hostelería, así como capacidad para gestionar equipos, turnos, caja y pedidos. Se valoran la actitud positiva y la profesionalidad: quieren, dicen, “eMBajadores auténticos, con personalidad, honestos y confiables”.

A cambio ofrecen contrato indefinido, jornada de 35 horas semanales, un salario de 1.305 euros mensuales más variables y horas complementarias, formación continua y dos días de descanso semanales, además de un detalle que ya se ha vuelto característico de la marca: el día de cumpleaños libre.