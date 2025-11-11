Sin fecha de incorporación los 45 bomberos de Murcia que concluyeron su formación hace un mes

Los 45 bomberos de Murcia que concluyeron su formación hace un mes, y cuyo nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el pasado 6 de noviembre, todavía no se han incorporado al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.). Así lo ha denunciado el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz Maciá, en rueda de prensa.

El Ayuntamiento de Murcia aún no ha convocado a estos 45 trabajadores para tomar posesión, relató el portavoz, “por lo que no pueden incorporarse a los turnos ni atender emergencias mientras no tomen posesión efectiva de sus plazas”.

Ginés Ruiz calificó este hecho como “otro ejemplo más de la política propagandística del Gobierno de Ballesta”, al anunciar "refuerzos inexistentes" en un servicio esencial como es el de Extinción de Incendios y Salvamento. “No se puede tratar así a 45 personas que, cuando se incorporen, arriesgarán su vida por salvar la nuestra”, subrayó.

Proceso selectivo

Ruiz también detalló que los 45 aspirantes al cuerpo de Bomberos iniciaron el proceso de selección en octubre de 2023 y pasaron casi 11 meses hasta que pudieron asistir a la academia para concluir su formación.

Sin embargo, ha pasado un mes desde que los 45 bomberos concluyeron la formación y aún no han tomado posesión de sus plazas y no perciben salario como funcionarios de carrera.

Con todo, el PSOE pide que se convoque de inmediato a estos bomberos para la toma de posesión y se ponga así fin a "una espera injustificada que afecta tanto a su estabilidad laboral como al funcionamiento de un servicio público esencial, actualmente sometido a una carga de trabajo inasumible", concluyó el portavoz.