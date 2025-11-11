Fauna
Encuentran un poni suelto que deambulaba suelto por Joven Futura en Murcia
El dueño es denunciado "por incumplir la obligación de ejercer una adecuada vigilancia sobre el animal"
Agentes de la Policía Local de Murcia hallaron un poni suelto por la zona de Joven Futura y denunciaron al dueño por no vigilarlo de forma adecuada, indican fuentes policiales.
En concreto, fueron efectivos de la zona de Espinardo los que localizaron al equino, que deambulaba por las inmediaciones de la citada urbanización.
Los municipales se pusieron en contacto con los responsables del Servicio de Zoonosis, en el Ayuntamiento de Murcia. Cuando cogieron al animal, descubrieron que tenía chip. Lo comprobaron y así descubrieron quién era su propietario.
Los agentes formularon al dueño una denuncia "por incumplir la obligación de ejercer una adecuada vigilancia sobre el animal", apuntan desde el cuerpo.
No es la primera vez
Hace unos años, la Policía Local de Murcia sancionaba al propietario de tres ponis por dejarlos sueltos en la urbanización Joven Futura, en Espinardo, informaron entonces fuentes del Cuerpo a través de sus redes sociales.
Entonces, el dueño de los equinos era multado por tenerlos en instalaciones "inadecuadas". No era la primera vez que se escapaban, según apuntó entonces la Policía Local en un tuit.
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- En directo: Real Murcia-Nástic de Tarragona
- Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud