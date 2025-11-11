Encuentran un poni suelto que deambulaba suelto por Joven Futura en Murcia

Agentes de la Policía Local de Murcia hallaron un poni suelto por la zona de Joven Futura y denunciaron al dueño por no vigilarlo de forma adecuada, indican fuentes policiales.

En concreto, fueron efectivos de la zona de Espinardo los que localizaron al equino, que deambulaba por las inmediaciones de la citada urbanización.

Los municipales se pusieron en contacto con los responsables del Servicio de Zoonosis, en el Ayuntamiento de Murcia. Cuando cogieron al animal, descubrieron que tenía chip. Lo comprobaron y así descubrieron quién era su propietario.

Los agentes formularon al dueño una denuncia "por incumplir la obligación de ejercer una adecuada vigilancia sobre el animal", apuntan desde el cuerpo.

No es la primera vez

Hace unos años, la Policía Local de Murcia sancionaba al propietario de tres ponis por dejarlos sueltos en la urbanización Joven Futura, en Espinardo, informaron entonces fuentes del Cuerpo a través de sus redes sociales.

Entonces, el dueño de los equinos era multado por tenerlos en instalaciones "inadecuadas". No era la primera vez que se escapaban, según apuntó entonces la Policía Local en un tuit.