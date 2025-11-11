Casas artesanales para una Navidad solidaria en el paseo Alfonso X de Murcia

Casas artesanales para decorar el árbol de Navidad; una versión digital del adorno; el sorteo de una cesta valorada en 200 euros; y el tradicional calendario benéfico de la fundación Jesús Abandonado en Murcia.

Así es la campaña navideña de la entidad social, que cada vez atiende a más jóvenes y mujeres. Amparo Martínez, subdirectora de la fundación, señaló que "se está disparando" la población joven, de entre 21 y 30 años, entre los usuarios de la entidad, por lo que se hacen necesarios programas de prevención y acompañamiento.

'Un corazón como una casa' es el lema de la campaña de Navidad de la entidad, "porque una casa no es solo un lugar físico, es un símbolo de acogida", explicó el presidente de la entidad social, José Manuel Martínez Tomás, en la presentación de la iniciativa solidaria.

Adornos artesanales

Más de 300 casas en forma de adorno para el árbol de Navidad se pondrán a la venta a partir del 22 de noviembre en el stand que la entidad instalará en el mercadillo navideño del paseo Alfonso X, a un precio mínimo de cinco euros.

Las decoraciones han sido realizadas de forma artesanal por los usuarios de Jesús Abandonado, están inspiradas en la tradición de acogida de la Orden de San Juan de Dios y "cada una representa un hogar que vuelve a levantarse, y dentro de cada una hay un corazón rojo que representa el amor al prójimo y la solidaridad", detalló el presidente de la Fundación.

Asimismo, en el stand habrá otros productos elaborados por los usuarios de los talleres de carpintería, cestería y textil, así como el tradicional calendario solidario de la entidad, que en esta edición incluye ilustraciones que representan los servicios esenciales que prestan (como el comedor social, el centro de acogida y programas de inserción sociolaboral, entre otros) y también sale a la venta por un precio mínimo de 5 euros.

En el calendario también se incluyen datos de la memoria de actividad de la entidad de 2024. Por ejemplo, se atendieron a 2.500 personas en los dos comedores de la Fundación; se ofrecieron formaciones a 410 alumnos y se produjeron 120 inserciones laborales. Además, 1.140 personas recibieron alojamiento en el centro de media/corta estancia y otras 81 en el de larga estancia.

Otras iniciativas

Además, se podrá adquirir una versión digital de la casa a través de la web de la entidad, jesusabandonado.org , y cada colaborador recibirá una pequeña animación en la que la casa late como un corazón.

A esto se suma, como novedad, el sorteo de una cesta artesanal valorada en 200 euros, también elaborada por los usuarios de los talleres de recuperación personal, que se realizará a través de la red social Instagram.

Con esta iniciativa "apelamos a la generosidad y a la colaboración con esta bonita iniciativa que representa el ADN de nuestra ciudad: la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan, especialmente en unas fiestas en las que muchas personas sufren soledad, abandono o tristeza", declaró, por su parte, la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.