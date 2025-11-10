El reparto de mercancías y los caminos escolares, asignaturas pendientes de la movilidad en Murcia

El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) deja en el tintero algunos proyectos contemplados en el de 2013, como la ampliación del tranvía con dos líneas más, como muestra el informe que se elaboró sobre el estado de implementación de las actuaciones propuestas entonces y que se utilizó para elaborar el nuevo plan.

Los caminos escolares, las herramientas para fomentar el uso compartido de vehículos privados y el aumento de plazas para motocicletas en las zonas de aparcamiento regulado son otras de las iniciativas que se quedan fuera de la mejora de la movilidad murciana proyectada hasta 2032.

Asimismo, señala el informe que «no se tiene constancia de los anclajes para bicicletas».

Medidas incompletas

Una de las asignaturas pendientes es la regulación jurídica de la actividad de distribución urbana de mercancías. No existe una ordenanza municipal que regule esta actividad, aunque algunos aspectos sí están presentes en otras ordenanzas, por lo que el PMUS tilda esta medida de «incompleta».

Fuentes de la Concejalía de Movilidad aseguraron a esta Redacción que «la distribución urbana de mercancías ha sido objeto de especial atención en esta legislatura» y que «prueba de ello es el incremento de plazas de carga y descarga, constituyendo las necesidades de transportistas, comercio y profesionales uno de los pilares fundamentales de la nueva Ordenanza SER».

En cuanto al fomento de medidas de coche compartido -Car-pooling y Car-sharing-, el documento indica que se han implementado parcialmente, pues el servicio que lo provee online no funciona.

La nueva Ley de Movilidad Sostenible contempla que las empresas cuenten con planes de transporte sostenible al trabajo, que deben incluir soluciones de movilidad sostenible que contemplen el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad eléctrica y la movilidad compartida o colaborativa, entre otros.

«El Consistorio se ha adelantado a estas medidas y trabaja junto con importantes centros atractores para la implantación de los mismos y su coordinación con el nuevo modelo de transporte y el Plan de Movilidad municipal», aseguraron al respecto fuentes municipales.

Caminos escolares

El informe no estudia la implementación de caminos escolares en los centros del municipio «por no disponer de información concisa sobre medidas a aplicar en cada uno de ellos», señala el propio escrito, aunque matiza que muchas de las medidas descritas en el anterior plan no se han acometido.

Sin embargo, desde la Glorieta indicaron que en el último año «se ha realizado un esfuerzo sin precedentes para garantizar la seguridad en los entornos escolares».

En 2024 se puso en marcha el ‘plan de mejora integral de la accesibilidad y seguridad en los entornos escolares’, por parte de la Concejalía de Fomento e Infraestructuras que dirige la vicealcaldesa Rebeca Pérez.

Este plan contempla la ampliación de aceras, la mejora de vados peatonales y la reposición de barandillas y otros elementos de protección, adaptando la intervención a las necesidades de cada centro.

La iniciativa se puso en marcha en el CEIP Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca, con la construcción de una acera de 70 metros de longitud y 2,20 de anchura en la calle Hernández Muñoz de la pedanía y un nuevo paso de peatones con un importe superior a los 33.000 euros.

Posteriormente, se actuó en el entorno del Colegio Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos, donde se generó una acera de 48 metros de longitud, dotada de 32 metros de barandilla de protección. Además, se trasladó el aparcamiento existente a la acera de enfrente, con una inversión de más de 20.000 euros.

También en el CEIP Nicolás Raya de Sangonera la Verde se conectó la acera existente en la Calle Polideportivo con la acera de la Calle Príncipe de Asturias y se reforzó el alumbrado con una dotación de 40.000 euros.

A estas actuaciones se sumarán las próximas contempladas en San Ginés, el entorno del CEIP Escultor Salzillo; en Espinardo, en el acceso al IES José Planes; y en la calle Colegio de Cabezo de Torres.

Carriles bici

Durante la fase de construcción de los carriles bici proyectados, se requirieron una serie de modificaciones en los trazados, y algunos tramos se modificaron o no se ejecutaron. Por ejemplo, por falta de amplitud en calzada y aceras, se optó por no ejecutar los carriles en la calle Mayor de Espinardo y la Carretera de Madrid.

«Algunos de los carriles han mejorado su recorrido respecto al proyectado en el anterior PMUS, permitiendo abarcar mayor población, crear itinerarios más lógicos o trasladados a calles que, por su tipología, dotan a los mismos de una mayor seguridad», indicaron desde el Ayuntamiento en relación a las modificaciones en el trazado de carriles bici.

Denuncian precios excesivos en los puntos de carga eléctrica

«Cargadores que se pagaron con dinero público están sin utilizar por permitir que Iberdrola ponga precios tan altos, de 0,39 y 0,45 céntimos el kilovatio-hora», denuncian desde la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis). «Con estos precios, es casi igual de caro cargar el coche eléctrico que el de combustible», exponen desde Acmeis, y añaden que «se pueden encontrar cargadores de similar potencia casi a mitad de precio».

Por el contrario, fuentes de la Concejalía de Movilidad aseguraron que «los cargadores son más baratos que en otras ciudades». Además, indicaron que el Consistorio «ha hecho una apuesta fuerte por extender los puntos de carga eléctrica por el municipio». A la hora de adjudicar el contrato, detallaron las mismas fuentes, «la oferta mejoró tanto el precio del kilovatio-hora como el número de cargadores».

La adjudicación del contrato contemplaba la instalación de 98 equipos de recarga con capacidad para 190 vehículos, de los que 40 serán de recarga rápida.