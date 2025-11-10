Galletas de colores que parecen patatas fritas por 3,9€: el último grito repostero que llega a Murcia

La repostería está viviendo una auténtica época dorada, y buena parte de la culpa la tienen las redes sociales. TikTok, Instagram o YouTube han convertido los dulces en pequeños espectáculos visuales: masas que se derriten, toppings que crujen, colores imposibles. Cada publicación es un anzuelo para quienes buscan algo nuevo que probar, fotografiar y compartir.

Y una de las últimas modas en aterrizar en Murcia lo demuestra. Se trata de las Cookie Fries, un invento que la creadora de contenido Sherezade ha mostrado en sus redes y que pertenece a la confitería Zalu Cheesecake & Cookies.

Llegan a Murcia las nuevas Cookie Fries

Estas Cookie Fries son, literalmente, galletas con forma de patatas fritas, servidas en una cajita con cinco sabores distintos a elegir. Entre ellos destacan Red Velvet, chocolate blanco, chips de chocolate, brownie o Lotus, entre otros. Cada una conserva el sabor intenso y la textura tierna que caracteriza a las cookies de Zalu pero con una presentación divertida y muy “tiktokeable”.

El precio total del combo es de 3,90 euros, lo que permite probar varios sabores por un coste más asequible que comprar las galletas por separado: “Es que literalmente te estás comiendo la galleta”. Después de varios mordiscos, sentencia: “Esto está que te mueres”.

La propuesta busca que cada cliente elija sus cinco sabores favoritos, pudiendo repetir si alguno le gusta especialmente: “Yo he elegido cinco distintos, pero podéis repetir si os gusta el mismo sabor” aunque confiesa que su preferido ha sido el de Red Velvet “aunque la cookie de Lotus… es que la cookie de Lotus”.

El éxito del formato no sorprende: el local se ha hecho conocido por sus tartas de queso a 0,99 euros, sus brownies caseros y su amplia variedad de toppings que se pueden añadir por 0,80 céntimos más: “Podría decir que mi sabor favorito ha sido el Red Velvet, pero es que aún no he probado el Lotus”.

Los clientes de Zalu Cheesecake & Cookies, ubicado en Murcia, coinciden: “El brownie es el mejor que he probado hasta ahora”, “las cookies deliciosas, sabor potente pero sin ser empalagoso”, o “este sitio es una locura, mires por donde mires todo tiene una pinta increíble”.