Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital

El enclave recibirá próximamente una inversión de 190.000 euros

¿Te imaginas disfrutar de toda la belleza de la flora, la fauna y el patrimonio natural de La Contraparada?

¿Te imaginas disfrutar de toda la belleza de la flora, la fauna y el patrimonio natural de La Contraparada?

Marco Gil

La Región de Murcia vuelve a ser uno de los destinos favoritos del otoño. Sus temperaturas suaves, los cielos despejados y la luz dorada que baña el paisaje hacen que cada fin de semana cientos de personas busquen un rincón donde desconectar sin necesidad de irse muy lejos.

Las Fuentes del Marqués en Caravaca de la Cruz, o el Valle de Ricote en Blanca, son dos clásicos indiscutibles para quienes disfrutan de la naturaleza cuando el calor afloja. Pero hay un lugar mucho más próximo a la ciudad que, en estos meses, despliega una belleza difícil de igualar.

Ese sitio es La Contraparada: un enclave histórico y natural situado junto a Javalí Nuevo, a unos veinte minutos del centro de Murcia. Allí el río Segura se abre paso entre álamos, chopos y carrizos, en un paisaje que cambia de tonos verdes a ocres conforme avanza el otoño.

El conjunto se configuró alrededor del Azud Mayor, una construcción de origen musulmán que aún hoy sigue cumpliendo la función para la que fue creada: distribuir el agua del río hacia las acequias que riegan la huerta murciana.

Bien de Interés Cultural en la huerta de Murcia

Este sistema hidráulico declarado Bien de Interés Cultural marca el punto exacto donde “comienza la huerta” y también donde muchos murcianos redescubren su origen. Por eso más allá de su importancia técnica, La Contraparada se considera el corazón del paisaje tradicional murciano, un símbolo de la relación entre el río y la vida que florece a su alrededor.

Contraparada I

Contraparada I / Ayuntamiento de Murcia

El Centro de Visitantes que allí se levanta ayuda a entender esa conexión. Dentro se exponen piezas y paneles que explican cómo funcionaban las acequias y cómo este entramado de canales transformó el territorio. A su alrededor hay senderos accesibles, pasarelas de madera y miradores permiten recorrer el entorno y observar aves o simplemente sentarse a escuchar el río.

Quienes lo visitan coinciden en que es un lugar “perfecto para desconectar”, “ideal para ir con niños” o “para hacer deporte sin tráfico y con sombra”. Las opiniones se repiten: naturaleza, calma, aire limpio y espacio para todos. Hay quien lo llama “el pulmón verde de Murcia” y no falta quien lo considera uno de los mejores sitios para pasar un día al aire libre sin necesidad de grandes planes.

Contraparada I (1)

Contraparada I (1) / Ayuntamiento de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia acaba de aprobar una inversión de más de 190.000 euros para mejorar tanto el Centro de Visitantes como su entorno inmediato.

El proyecto se financiará con fondos europeos Next Generation y busca que La Contraparada sea un espacio más accesible, seguro y sostenible.

Entre las actuaciones previstas figuran el refuerzo de los accesos peatonales, la renovación del mobiliario, la instalación de farolas solares, la creación de una sala de lactancia y la rehabilitación de los observatorios de aves. También se soterrarán líneas eléctricas y se instalará nueva cartelería informativa sobre la historia del lugar.

El reparto de mercancías y los caminos escolares, asignaturas pendientes de la movilidad en Murcia

