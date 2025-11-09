Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UMU galardona el Mapa de Recursos de Empleo del Ayuntamiento de Murcia

Esta herramienta digital reúne todos los servicios de orientación, formación y emprendimiento disponibles en el municipio

La edil Mercedes Bernabé con personal del servicio de empleo municipal. / A.M.

El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia fue distinguido con el Premio a la Mejor Iniciativa de Empleo y Formación de la Región por el proyecto de la Red de Orientación ‘Mapa de Recursos para el Empleo’, en el marco del XII Foro de Empleo y Desarrollo Local, organizado por la Universidad de Murcia, junto al Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), el Observatorio de Desarrollo Rural y Local, la Cátedra en Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local y la Asociación de Agentes de Desarrollo Local (Adeles).

El Consistorio explica que el Mapa de Recursos para el Empleo "es una plataforma digital accesible y actualizada en la que cualquier persona desempleada, trabajadora, estudiante o profesional puede localizar todos los servicios municipales y colaborativos relacionados con orientación laboral, formación, emprendimiento y oportunidades de empleo".

Además, señala que "entre otras ventajas, facilita la derivación entre servicios y entidades, el acompañamiento en itinerarios de inserción y el acceso sencillo a programas, cursos y asesoramiento especializado".

"Este premio acredita que Murcia avanza gracias al trabajo en red y la visión compartida de un futuro con más oportunidades para todos", destacó la edil Mercedes Bernabé.

