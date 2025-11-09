Premios
La UMU galardona el Mapa de Recursos de Empleo del Ayuntamiento de Murcia
Esta herramienta digital reúne todos los servicios de orientación, formación y emprendimiento disponibles en el municipio
La Opinión
El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia fue distinguido con el Premio a la Mejor Iniciativa de Empleo y Formación de la Región por el proyecto de la Red de Orientación ‘Mapa de Recursos para el Empleo’, en el marco del XII Foro de Empleo y Desarrollo Local, organizado por la Universidad de Murcia, junto al Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), el Observatorio de Desarrollo Rural y Local, la Cátedra en Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local y la Asociación de Agentes de Desarrollo Local (Adeles).
El Consistorio explica que el Mapa de Recursos para el Empleo "es una plataforma digital accesible y actualizada en la que cualquier persona desempleada, trabajadora, estudiante o profesional puede localizar todos los servicios municipales y colaborativos relacionados con orientación laboral, formación, emprendimiento y oportunidades de empleo".
Además, señala que "entre otras ventajas, facilita la derivación entre servicios y entidades, el acompañamiento en itinerarios de inserción y el acceso sencillo a programas, cursos y asesoramiento especializado".
"Este premio acredita que Murcia avanza gracias al trabajo en red y la visión compartida de un futuro con más oportunidades para todos", destacó la edil Mercedes Bernabé.
