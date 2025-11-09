Teatro, actividades familiares o redescubrir la música de Michael Jackson, todo lo que puedes hacer hoy en Murcia

La música, el teatro y los espectáculos de títeres son los protagonistas de las actividades que puedes realizar hoy en Murcia. Tres de los eventos arrancan al mediodía y otros tres comienzan por la tarde hasta las siete de la tarde. Las historias contadas a través de las marionetas son algunas de las propuestas más atractivas, ya que forman parte de las actuaciones del 24º Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia.

'La Selva'

La primera de las propuestas culturales para este domingo -12.00 horas- nos lleva a disfrutar de un auténtico viaje en familia para todos los públicos en el que los muñecos de Títeremurcia se desplazan hasta el Auditorio de Algezares. Con 35 minutos de duración y una entrada de 5 euros, 'La selva' es un espectáculo en el que caben todos los animales, tal y como describe su descripción.

"Como en el sombrero del Principito, levantemos su ala y descubramos juntos todos los animales que podamos imaginar. Viajemos juntos a África, Asia o América, buscando una cebra que sea negra con las rayas blancas o blanca con las rayas negras, o a una jirafa esbelta y hermosa que de pequeña era curiosa, o a un cocodrilo que en el agua es peligroso y en la tierra es muy tranquilo. En nuestra selva ¿admitimos a una mariquita y a un ratón? ¿Por qué no? ¿Viajaremos a todos estos sitios? Y los animales… ¿saldrán de una chistera o quizá de un cajón?", explica el cartel de la función.

'Doña Barriga Verde'

A la misma hora en la plaza Julián Romea, Títeremurcia presenta su espectáculo para todos los públicos en el que esta vez desarrollan la técnica de los títeres de guante y cachiporra. Esta vez la función se extiende por 45 minutos y la entrada es gratuita. Según describen en la página del espectáculo "'Doña Barriga Verde' acerca nuevas perspectivas a los roles de género y a los estereotipos de esta tradición, supone una actualización de las formas y modos del títere popular, reinterpreta el patrimonio inmaterial de esta técnica titiritera que nos ha ayudado a purgar las injusticias a través de la risa durante siglos. 'Doña Barriga Verde' integra elementos del citado Barriga Verde gallego, creado por José Silvent a principios del siglo XX, con préstamos de otras tradiciones titiriteras europeas como son el Dom Roberto portugués, el Pulcinella italiano o el Punch&Judy inglés entre otros".

'Amazing Michael'

También al mediodía, en el Teatro Circo de Murcia, la música del apodado como 'Rey del Pop' suena para todos los públicos, ya que además cuenta con un lenguaje adaptado a los más pequeños.

SacMjj, uno de los mejores imitadores de Michael Jackson en todo el mundo, se encargará de revivir, con absoluta fidelidad, las coreografías más emblemáticas de las mejores canciones del artista. Acompañado de la Jackson' s Army, su extraordinario cuerpo de baile, disfrutaremos de los inolvidables y espectaculares Beat it, Black or White, Billie Jean, We Are the World o Thriller, con zombis en escena incluidos.

'Las aventuras del príncipe Achmed'

La cultura regresa por la tarde desde las 17:30 horas en la Filmoteca Regional con 'Las aventuras del príncipe Achmed', una actuación para mayores de 6 años que forma parte del 24º Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia. Con una duración de poco más de una hora y la entrada libre hasta completar aforo, la función narra la historia de un gran califa el día de su cumpleaños y su deseo por conseguir un caballo volador presentado por un brujo.

'Adelina y Hop'

En el Auditorio Municipal de La Alberca a partir de las 18 horas comienza 'Adelina y Hop'. Un teatro de títeres corporales y de guante para mayores de 4 años, que dura 50 minutos y tiene un precio por entrada de 5 euros, en el que Adelina y su perro Hop llegan con su carrito repleto de cachivaches: hatillos, un violín, un hornillo, una escoba, un capazo, los títeres… Antes de hacer el espectáculo deciden comer un poco y escoger el cuento que representarán. Adelina es la titiritera y Hop su ayudante tramoyista. La función empieza y todo marcha sobre ruedas, hasta que aparece el lobo.

"Este espectáculo es un pequeño homenaje a todas las mujeres titiriteras", describe el cartel del evento. Adelina es una viejecita que va de pueblo en pueblo acompañada de su fiel perro Hop, a pesar de su avanzada edad, nada le hace tan feliz como actuar todos los días delante de su querido público. El espacio escénico es una calle, y los titiriteros se mueven detrás.

'Five lines'

La última función del día arranca a las siete de la tarde en el Teatro Romea, con un precio de 12 euros por localidad. Five Lines es un espectáculo multidisciplinar en el que las situaciones a las que nos lleva el protagonista se pueden observar desde diferentes ángulos y perspectivas gracias al lenguaje del microcine.

Según la sinopsis de la función, "viajaremos a un escenario distópico en el que la tierra ya agoniza tras el –no tan lejano– colapso climático, ante el que la sociedad debe adaptarse a espacios blindados que sacrifican sus libertades a cambio de seguridad. El amor y las ganas de vivir serán lo que, como una melodía de fondo, nos acompañen en el transcurso de esta aventura en la que deberemos descubrir si en este posible destino todavía están las alternativas".