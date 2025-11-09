El presupuesto para las fiestas de Murcia, cinco años congelado

Los festejos más relevantes del municipio de Murcia llevan cinco años con las tasas congeladas y desde los grupos festeros piden «un esfuerzo» al Consistorio capitalino, sobre todo de cara a la celebración, en 2026, del 175 aniversario del Bando de la Huerta (el 7 de abril, primer martes después de Semana Santa) y del Entierro de la Sardina (que recorrerá las principales arterias de la ciudad de Murcia sábado 11 de abril y, de forma extraordinaria, también el miércoles 4 de marzo en San Antolín).

Sardineros, huertanos, Moros y Cristianos y las diversas cofradías reciben la misma financiación anual desde 2022: 580.000 euros, la misma cifra que percibirán también el próximo año, según recoge el Presupuesto municipal.

Aunque a esta cantidad hay que sumar los ingresos obtenidos por la gestión de las sillas para ver los desfiles, que recae sobre los propios grupos festeros.

"Deben mejorarse"

«Son ya muchos años sin mover los presupuestos y entendemos que deben mejorarse, los precios de todo están disparados», declaró Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas, entidad que percibe 165.000 euros del Presupuesto municipal para 2026. «No solo los gastos de las Fiestas de Primavera, también se desarrollan actividades a lo largo del año», agregó el presidente de la Federación más huertana.

Un momento del desfile del Bando de la Huerta de Murcia 2025. / Israel Sánchez

Además, el año que viene se conmemora el 175 aniversario del Bando de la Huerta, el día grande las Fiestas de Primavera, por lo que desde la Federación consideran que se podría hacer «un esfuerzo». En este sentido, García Serrano aseguró que ya se está trabajando en la programación del festejo para celebrar su efeméride.

Aún así, «con mucho esfuerzo, vamos sobreviviendo», explicó García Serrano, con el apoyo de empresas privadas como Estrella de Levante, el patrocinador principal, y la colaboración con la Comunidad que la Federación recuperó hace unos años.

Carroza de Momo en un desfile del Entierro de la Sardina. / Israel Sánchez

Por su parte, la Agrupación Sardinera recibe 185.000 euros y su presidente, Pablo Ruiz Palacios, considera que «el esfuerzo está un poco por detrás del crecimiento, trabajo e inversión que hacemos por mantener el nivel y mejorar cada año» un festejo declarado de Interés Turístico Internacional.

Ruiz Palacios recordó también que con el 175 aniversario del festejo los sardineros harán un «esfuerzo económico especial». Por ello, «esperamos contar con la colaboración del Ayuntamiento y particulares», concluyó el presidente de la Agrupación.

En cuanto a la festividad de Moros y Cristianos, recibe 105.000 euros. «No lo veo bien, somos internacionales», declaró Alfonso Gálvez, presidente de la Federación, en referencia a la declaración de Moros y Cristianos como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que también conlleva un gasto extra. «Parece que vamos para atrás», lamentó Gálvez al recordar que otros años han recibido más financiación y, ahora, todo es más caro. «Sin financiación externa no podríamos sacar adelante el desfile», explicó al respecto el responsable.

Un momento del Gran Desfile de Moros y Cristianos. / Israel Sánchez

Además, Gálvez indicó que este año el desfile infantil ha supuesto el triple de gasto y que se ha rehabilitado, por un importe de unos 5.000 euros, el museo de la Federación por el que pasan los escolares murcianos gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento.

Además, se destinan 125.000 al Cabildo Superior de Cofradías, que se encarga de desarrollar las procesiones de la Semana Santa murciana.

En 2022 subieron los importes destinados a todas las asociaciones festeras. Los sardineros recibieron 71.000 euros más, y ese año recibieron, además, otros 250.000 para el Entierro que recorrió, de forma excepcional, las calles de la ciudad italiana de Génova.

En cuanto a los demás, la Federación de Peñas percibió 80.250 euros más; el Cabildo Superior de Cofradías aumentó su financiación con 45.275 euros adicionales; y, Moros y Cristianos, con 40.400 más. Un dato curioso es que los sardineros en 2008 recibieron 167.000 euros, 15.000 más que en 2018.