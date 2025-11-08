El Esparragal suma 35 puestos de estudio en el centro cultural

La sala de estudio de El Esparragal abrirá sus puertas el próximo año, anunció Belén López, concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes -en la que también se ha abordado, entre otros asuntos, la rebaja en la tarifa del agua a unos 16.000 murcianos afectados por los cortes de agua tras la dana Alice-.

El centro ya fue presentado en mayo de este año junto a la proyectada en Monteagudo y, con estas dos nuevas infraestructuras, la red municipal de salas de estudio sumará más de 1.000 plazas en un total de 21 centros, 17 ubicados en pedanías y, el resto, en la ciudad de Murcia.

Con un importe de adjudicación de casi 108.000 euros, el centro ofrecerá 35 puestos y una zona de aseos en un espacio de 89 metros cuadrados, en la planta baja del centro cultural, con acceso independiente desde la calle Tablacho Moreno. Se espera que esté en marcha el próximo año, pues el plazo de ejecución es de seis meses.

En cuanto al futuro centro de Monteagudo, contará con 66 puestos de estudio y está dotado de un presupuesto de ejecución de casi 220.000 euros. Como el resto de salas de la red, ambas estarán equipadas con cerradura electrónica, lo que facilitará su uso durante las 24 horas del día.

Balance global

Con esta infraestructura, y la próxima apertura de la planteada en Monteagudo, la red municipal de salas de estudio suma 21 centros, 17 de ellos en pedanías y el resto en el centro urbano, que han utilizado más de 200.000 usuarios hasta octubre de este año, con un incremento del 10 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El mes de mayo fue el de mayor afluencia, con más de 25.000 estudiantes, una media mensual de 15.000 usuarios y un total de 230.000 en 2024. En cuanto a los horarios de mayor demanda, se concentran entre las 16:00 y las 20:00 horas, con ocupación plena, y de 08:00 a 14:00 horas, con un 85 por ciento de ocupación media.