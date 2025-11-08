Los centros culturales de Murcia, a medio gas por falta de personal

Los centros culturales de Murcia están 'a medio gas'. El PSOE vuelve a denunciar la falta de personal para la prestación de servicios públicos, al no sustituir vacantes, bajas ni jubilaciones. Los socialistas indicaron en un comunicado que son siete los centros culturales cerrados en pedanías, pero el PP matizó en otro escrito que son cuatro las infraestructuras afectadas y que las actividades se han reprogramado para la próxima semana.

El Grupo Municipal Socialista denunció el cierre temporal de los centros culturales de Patiño, Sangonera la Seca, La Raya, Los Martínez del Puerto, Sucina, Cañadas de San Pedro y Zeneta. El motivo que alegan los socialistas: la falta de auxiliares de vigilancia, pues se habría agotado la partida presupuestaria destinada a cubrir estos puestos, una situación que se suma a las vacantes, bajas y jubilaciones sin cubrir.

“Lamentablemente, lo que veníamos denunciando se ha cumplido debido a los recortes y la falta de gestión del PP de La Glorieta. Este cierre de centros culturales en pedanías deja a muchos vecinos sin actividades formativas, culturales y de ocio”, aseguró la edil socialista Ainhoa Sánchez.

Sin embargo, el PP asegura que los centros culturales de Patiño, Cañadas de San Pedro y La Raya están abiertos. El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, explicó "que los servicios auxiliares a los que se refieren los socialistas no son equiparables a las tareas de los ordenanzas".

Además, el edil popular indicó que los cursos ofertados por la Concejalía de Cultura -que son gratuitos- no se han suspendido. "Las actividades de los otros cuatro centros a los que se refiere el Grupo Socialista en su nota se han coordinado y reprogramado para que se desarrollen en su integridad en la próxima semana", detalla el PP en el comunicado.

En el escrito del PP también se destacó que, durante este curso, más de 5.200 usuarios están participando en las actividades organizadas en los 47 centros culturales y de mayores, con más de 320 talleres activos. Además, resaltó que los centros culturales de Beniaján y Llano de Brujas han abierto sus puertas a la ciudadanía totalmente renovados.