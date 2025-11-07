Recorte de dos millones a la Policía Local de Murcia y escasez de comisarías

El Presupuesto municipal para 2026, aprobado en solitario por el Partido Popular, recorta 2 millones de euros a la Policía Local de Murcia, denuncia Vox en un comunicado, en el que también indica que "la criminalidad en el municipio está disparada".

Aunque fuentes del Ayuntamiento aseguran que el presupuesto de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias sube un 22,6 por ciento y roza los 5 millones de euros para el año que viene y destacan la futura incorporación de 30 nuevos agentes de movilidad. "Murcia es una ciudad segura, con unos índices de criminalidad por debajo de la media nacional en la mayoría de tipologías delictivas", concluyeron desde la citada Concejalía.

"Solo en la mitad del año se han producido 27 agresiones sexuales, 578 robos con violencia y 125 denuncias por tráfico de drogas, según los datos oficiales dependientes del Gobierno de Sánchez, de 12.555 infracciones penales en la ciudad de Murcia", expone la formación en el escrito.

"En pedanías falta, para mantener la seguridad más básica, mucha presencia de patrullas policiales y muchas comisarías de policía, no pocas de ellas prometidas por el Gobierno del PP a los murcianos", recuerdan también desde Vox.

"Con los datos de delincuencia que llevamos en la ciudad de Murcia, creo que este no es el Presupuesto que se merecen los murcianos. No es lo que necesita esta ciudad”, declaró José Mariano Orenes, concejal de Vox, quien indicó que su formación propone duplicar la plantilla de efectivos de la Policía Local en el municipio.