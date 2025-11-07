Polémica por el nuevo contrato de limpieza en los colegios de Murcia: más trabajo en menos tiempo

El nuevo contrato de limpieza en los colegios públicos y escuelas infantiles municipales se cierra el próximo 19 de noviembre y tanto el PSOE como CC OO denuncian un recorte de 6.7 millones de euros en el servicio que afecta a unos 200 trabajadores. Aunque desde el Ayuntamiento destacan que el presupuesto para el acuerdo, de 22.198.127 euros por tres años, refleja un incremento del 19 por ciento con respecto al último vigente.

El contrato se divide en tres lotes: uno para 58 colegios de la zona norte, otro para 58 colegios de la zona sur y un tercero para las 7 escuelas infantiles del municipio. Se contempla la limpieza de hasta dos veces al día de los aseos del alumnado de Infantil, y también de los de Primaria que estén ubicados en la planta primera, que son los que más se usan. Además, todas las aulas se seguirán limpiando diariamente y las zonas comunes tres veces por semana.

También se incluye un refuerzo en periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa, y verano y servicios especiales derivados de obras en los centros educativos y situaciones como epidemias, abrillantado y decapado de suelos, y cristales en altura, principalmente.

Críticas

En el pliego de condiciones del contrato "se ha establecido un recorte presupuestario cercano a los 6.7 millones en las dotaciones económicas para los años 2026, 2027 y 2028", expone CC OO en un comunicado en el que asegura que esta decisión "va a suponer una importante disminución de jornada para las más de 200 trabajadoras que componen la plantilla". Y es que "hay menos horas para la limpiar pero el mismo espacio, profesorado y alumnado, lo que va a suponer una sobrecarga de trabajo para el personal de este sector que se verá obligado a realizar las labores de limpieza con mayor frecuencia de ciertas zonas teniendo menos tiempo contratado".

El sindicato señala, además, que "no se garantizan las subidas salariales de la plantilla, ni los costes empresariales en los años de prórroga posteriores a su vencimiento, y exige a José Ballesta, alcalde de Murcia, "que haga conciencia de causa y propósito de enmienda".

“Los colegios públicos de Murcia ya sufren la falta de climatización y las malas condiciones de sus instalaciones, ahora, además, tendrán que soportar la falta de limpieza. Nuestros hijos y nietos pasan muchas horas en estos centros y no puede ser que no estén en perfectas condiciones”, expresó, por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz, quien añadió que “no solo hablamos de una dejadez hacia los colegios y escuelas públicas, sino también de un maltrato hacia las trabajadoras municipales”.

El portavoz socialista también lamentó que sean los criterios económicos a la baja los que rijan los contratos que afectan directamente a los servicios básicos, y recordó que este contrato precario se suma a otros ya denunciados desde el Grupo Socialista, como el del programa Respiro Familiar, con un recorte de más del 70 por ciento; y el de Ayuda a Domicilio, cuyas trabajadores vienen reclamando mejoras en sus condiciones de trabajo desde hace años. “Hablamos de sectores fundamentalmente feminizados, y al final, siempre pagan las mismas”, denunció.