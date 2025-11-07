Las obras para rehabilitar el Casino de Torreagüera podrían salir a licitación este mismo año

La redacción del proyecto para recuperar el Casino de Torreagüera ya se ha encargado a Urbamusa, con un plazo de un mes, y las obras podrían salir a licitación este mismo año, "si lo permiten los plazos", anunció la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, en la que también se ha abordado, entre otros asuntos, la rebaja en la tarifa del agua a unos 16.000 murcianos afectados por los cortes de agua tras la dana Alice.

El inmueble fue recientemente declarado como Bien Catalogado por su relevancia cultural, atendiendo a su singularidad arquitectónica, histórica y simbólica para la pedanía. Y es que el Casino fue durante décadas el epicentro de la actividad artística, social y cultural de la Torreagüera.

Ahora, el edificio acogerá el Museo de la Semana Santa, como solicitó la Junta Municipal de la pedanía, un espacio en el que hermandades y cofradías locales podrán conservar su historia y acercarla a vecinos y visitantes.

Inversión

La redacción del proyecto cuenta con una dotación de 32.000 euros, a los que se sumarán otros 200.000 para la ejecución de las obras que ya están asegurados en el Presupuesto municipal de 2026.

El Casino de Torreagüera, construido en 1956 como sede del Círculo Agrícola, es un edificio de dos plantas y 630 metros cuadrados de estilo ecléctico-racionalista. Algunos elementos a destacar son los grandes ventanales, el pórtico de entrada, el recibidor octogonal con columnas y la escalera señorial que da acceso al salón de baile.

El inmueble conserva, además carpinterías y elementos decorativos originales con influencias del Art Decó, así como mobiliario y suelos de época.

El recibidor octogonal del Casino de Torreagüera, con las escaleras señoriales que dan acceso al salón de baile. / A.M.

La catalogación del Casino supone la protección definitiva del Casino, que constituye uno de los pocos ejemplos de edificios sufragados por los círculos agrícolas del siglo XX que aún sobreviven en el municipio, además del único ejemplo de arquitectura racionalista del movimiento moderno ejecutado con recursos modestos, que ha conservado sus condiciones originales de construcción y diseño a lo largo de las décadas.