Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: "Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua"

La cadena de radio Tremenda FM ha publicado una entrevista con Nicolás Pierotti, fundador de La Pierotii, la pizzería murciana que ha pasado de ser un pequeño local en el barrio de Santiago el Mayor a una franquicia con más de una veintena de establecimientos en la Región y fuera de ella.

En la conversación Pierotti (que nació en Buenos Aires y lleva años afincado en Murcia) cuenta cómo llegó a España, por qué decidió quedarse y cómo acabó levantando una de las cadenas más reconocidas de la zona: “Soy de Buenos Aires. Llegué primero a Huelva y después a Murcia”. “Huelva me encanta, me encantan las playas de Huelva y también tenemos pizzería Pieroti allí”.

El secreto detrás del crecimiento de las pizzerias Pierotti

Según explicó durante el podcast su primera pizzería nacía “en la antigua bolera de Santiago el Mayor”, hace ya más de quince años: “Monté una pizzería con palitos y cañitas. Usé un modelo de montaje de cosas usadas y darle otro enfoque. No quería totalmente todo IKEA o todo modelo”. Lo que empezó como un experimento, pronto se convirtió en un fenómeno local: “La gente venía de Molina de Segura, venían de todos lados a probar nuestras pizzas”.

El argentino también hablaba del secreto detrás del crecimiento de la marca, que ya suma entre 24 y 25 locales en la Región: “Fuimos abriendo así a lo loco, llegamos a unas 30 aquí en Murcia… Esta semana aperturamos otra en Torrevieja”.

Durante la entrevista Pierotti relata cómo mantiene la esencia artesanal en cada local: “Yo decoro todos los locales. Me voy a los mercadillos, voy a los sitios a elegir los cuadros. Cuando veo uno, ya sé en qué hueco de la pizzería lo voy a meter”. Ese estilo personal, lleno de objetos reciclados y muebles antiguos, se ha convertido en una de las señas de identidad del grupo.

Pero más allá de la decoración o el tamaño de las pizzas, el empresario subraya su apuesta por la calidad y la accesibilidad: “Gastamos una mozzarella 100%, no es mezcla ni 80/20. Si la mozzarella se estira bien es porque no lleva mezcla. Cuando se corta, lleva grasa y te cae muy pesada”.

Filosofía de negocio

En la charla también hubo espacio para hablar del espíritu que ha guiado su expansión: “Yo busco un público popular, clase que coman calidad y que puedan comer con el bolsillo, que pueda venir una familia que se pida dos pizzas familiares, que se tomen una botella de agua quizás, que no me importa, aunque no se pidan refresco. Pero que esa familia haya salido a cenar esa noche, porque sé que la situación económica está complicada para todo el mundo”.

Pierotti no solo defendía la calidad de su producto, sino también la oportunidad laboral que ofrece a jóvenes sin experiencia: “Vienen muchos chicos a buscar trabajo tímidos, su primer trabajo. Nadie nació aprendiendo y aquí le enseñamos”. Contó, incluso, que durante la pandemia decidió abrir locales pequeños para que su plantilla no se quedara sin empleo: “Saqué mis ahorros, abrimos locales pequeñitos solo take away… para meter a un cocinero ahí y tener por lo menos dos personas en activo otra vez”.

Actualmente La Pieroti supera los 300.000 pedidos anuales y cuenta con cerca de 30 locales en toda España, la mayoría en la Región de Murcia. Su centro logístico está en San Ginés, desde donde distribuyen ingredientes propios “etiquetados con nuestra marca”.

Nicolás Pierotti no se considera un empresario al uso: “Yo soy una persona que no salgo por las noches, no fumo, no bebo, hormiguita, he ahorrado, he ahorrado un año entero, monté la segunda pizzería con esos ahorros”.