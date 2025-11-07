Festejos
La Navidad se adueña de las calles de Murcia
Las luces navideñas ya se dejan ver en El Corte Inglés, el Palacio del Almudí y Teniente Flomesta, entre otros puntos de la ciudad
Los festejos se alargan cada vez más en el calendario. Aún no había pasado la festividad por el Día de Todos los Santos y las luces de Navidad ya cuelgan de las fachadas de edificios como El Corte Inglés y adornan las farolas de calles como Teniente Flomesta y el entorno del Palacio Almudí.
Aunque aún habrá que esperar hasta el 22 de noviembre para ver las luces encendidas. Fuentes del Ayuntamiento aclararon a La Opinión que se trata de actuaciones preventivas: prefieren empezar con tiempo a que les pille el toro.
El listón de años anteriores queda, literalmente, muy alto: desde el gran árbol de la Plaza Circular hasta las dos figuras de ángeles de más de 8 metros, que el año pasado iluminaron la plaza de Santo Domingo y este hacen lo propio en la plaza del Cardenal Belluga, en pleno corazón de la ciudad, que es precisamente donde tendrá lugar el espectáculo de encendido de las luces será el 22 de noviembre.
