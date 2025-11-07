Murcia, incluida en la lista de ciudades inteligentes de la Comisión Europea

El municipio de Murcia es uno de los 194 elegidos para formar parte de la lista de ciudades inteligentes de la Comisión Europea. Así lo recoge 1NCE, multinacional de Internet de las cosas que opera en más de 170 países con una notable presencia en el ámbito de las smart cities españolas.

La ciudad de Murcia, territorio 'Smart City'

Gracias a los avances tecnológicos logrados en la capital murciana, la Región queda incluida en la recopilación de la CE, en la que sólo están representados el País Vasco, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid, según informaron fuentes de VipNet 360 en un comunicado.

España, el país europeo con más ciudades inteligentes

La clasificación de la CE incluye 194 urbes de 26 países de la UE (todos menos Chipre, que carece de municipios en la misma), Reino Unido, Suiza, Serbia y Turquía. España lidera el ranking al aglutinar 21 poblaciones digitales, lo cual incrementa el mérito de la posición que ocupa la Región de Murcia; Alemania, segunda, llega a las 15; y Suecia completa el podio, con 14 urbes digitales.

Ahorro en la ciudades inteligentes

Cabe destacar que el IoT (siglas en inglés de Internet of things) aporta soluciones para el desarrollo de smart cities, permitiendo, por ejemplo, un ahorro de hasta el 40% en el consumo del alumbrado público, de hasta el 20% en el gasto energético de edificios inteligentes, de hasta el 12% en electricidad mediante el uso de contadores inteligentes o de hasta el 40% en combustible a través de la planificación de rutas de flotas de vehículos monitorizadas a través del IoT, según estimaciones de 1NCE.

La compañía subraya, así, la posición de la ciudad de Murcia y del conjunto de España en el mundo de las ciudades inteligentes con motivo de su participación en el SCEWC, la mayor y más influyente feria del mundo dedicada a la innovación urbana, que concluyó ayer en Barcelona. La organización del congreso calcula que ha sido la mayor convocatoria hasta la fecha, con 25.000 visitantes y más de 1.100 expositores.

Para la compañía, las urbes digitales están a la vanguardia de la revolución IoT. Con un enfoque cada vez mayor en el desarrollo urbano y la sostenibilidad, las ciudades inteligentes están adoptando rápidamente tecnologías IoT para dar soporte a las infraestructuras, al transporte y a los servicios públicos. Actualmente, 1NCE proporciona soporte a 1.400 empresas en el sector de las smart cities (el 6% de su cartera de clientes), habiendo gestionado 135 grandes actuaciones en 90 países enfocadas a este ámbito.

Finalmente, se debe tener presente que, para determinar si una población puede considerarse smart city total o parcialmente se considera el grado de incorporación de herramientas tecnológicas a la optimización de infraestructuras (por ejemplo, los puntos de iluminación), de la movilidad y los transportes, del medio ambiente y la gestión de residuos, y diversos factores que influyen en la calidad de vida de los habitantes en cuestión. De ahí que las cifras de la CE puedan divergir de otros estudios, análisis e informes.