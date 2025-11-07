Regalos para los 75 murcianos que corten la cinta de café "más cute de España": abrirá el próximo 29 de noviembre en Murcia

Una de las aperturas más esperadas del centro de Murcia desde que se anunciaba su llegada a la capital fue la del Kawaii Café, la cafetería que presume de ser “la más cute de España” y que ya ha conquistado a miles de jóvenes en Madrid.

Este espacio temático, conocido por su estética colorida, sus rincones llenos de peluches y una atmósfera que combina lo nostálgico con lo divertido, acaba de anunciar su apertura oficial en Murcia el próximo 29 de noviembre.

El local se encuentra en calle la Alejandro Seiquer, en pleno corazón de la ciudad y como en cada una de sus inauguraciones, los fundadores África y Joaquín han querido dar un aliciente extra a quienes sean los primeros en cruzar sus puertas.

En el vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram, anuncian un premio para los 75 primeros que vayan a la cafetería el día de la inauguración: han detallado que ese día habrá tote bags personalizadas y sorpresas especiales para quienes realicen una consumición mínima de 15 euros.

Según cuentan en el reel los 75 primeros clientes podrán llevarse gratis una bolsa exclusiva “junto a varitas, gafas, squishies y un montón de sorpresas más”. Además diez de esas bolsas esconderán un regalo muy particular: “En 10 de ellas habrá sobres de Pokémon de forma aleatoria, pegatinas personalizadas, nuestros propios llaveros y un montón de sorpresas más”.

El horario de la jornada inaugural será de 10:00 a 21:30 horas, y los fundadores aseguran que la experiencia no se limitará al regalo físico. También repartirán vales de cafés o infusiones gratis que podrán canjearse durante el mismo día, además de un vale por una foto polaroid de recuerdo, pensado para usar en la próxima visita.