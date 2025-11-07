Rebajan la tarifa del agua a unos 16.700 murcianos afectados por la dana

Los vecinos de las pedanías de Murcia que sufrieron los cortes de agua potable a raíz de la dana Alice no tendrán que pagar la tarifa por este servicio.

Esta es una decisión "absolutamente proporcional a los daños que se han producido por la ausencia de este servicio público básico", declaró Antonio Navarro, concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

El edil recordó que unas 16.000 personas de Sucina y Gea y Truyols, así como urbanizaciones de varias pedanías, pasaron 13 días sin agua potable.

El Ayuntamiento está a la espera de obtener la facturación del consumo para eximir el pago, por lo que aún no se puede calcular el importe económico que supone esta deducción en las tasas municipales.

Reclamaciones

Además, se instalaron puntos para informar sobre el procedimiento para que ciudadanos y empresas reclamen una indemnización a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Por el momento, no se ha tramitado ninguna reclamación en los puntos presenciales habilitados en las dos pedanías afectadas, detalló la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, aunque esto no significa que no se hayan presentado solicitudes online.

Asimismo, el Consistorio también reclamará 325.000 euros a la Mancomunidad por los costes de las 221 cubas de agua repartidas -que suponen más de 2 millones de litros-.

Navarro resaltó asimismo que, en coordinación con los alcaldes pedáneos, se informó "día a día y minuto a minuto" a la ciudadanía sobre el estado de la incidencia. En paralelo, se enviaron 22.818 mensajes a través de SMS, correos electrónicos y Servialertas. Cabe también destacar que, para mitigar el impacto de la interrupción, se pusieron en marcha sistemas de abastecimiento alternativos.