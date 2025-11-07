Una docena de autobuses eléctricos llega a Murcia: estas son las líneas en las que prestarán servicio

Doce autobuses eléctricos han llegado esta mañana al patio de armas del Cuartel de Artillería en Murcia y se sumarán próximamente a la flota municipal, para dar conexión con localidades del área metropolitana y el hospital Virgen de La Arrixaca.

Los vehículos han sido cedidos al Consistorio murciano por la Comunidad como parte de la compensación que recibe a cambio de gestionar las líneas de autobús de Alcantarilla, Beniel y Santomera. En el caso de las dos primeras, la cesión se hizo efectiva en el último Pleno municipal.

Germen del área metropolitana

"Este es un punto de inflexión", declaró el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, quien tildó esta cesión como "el primer paso del plan metropolitano de transporte".

Destacó también el consejero la mejora en los servicios de movilidad y en la eficiencia en la gestión de recursos públicos. Montoro explicó, además, que la Comunica está impulsando un nuevo mapa concesional que reduce las concesiones de 31 a 10, y que las próximas en hacerse efectivas serán las de Molina y Mar Menor-Área de Cartagena.

En el mismo sentido se expresó el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien explicó que "Murcia es el corazón de un área metropolitana en la que viven 750.000 personas".

Mejora del servicio

Ballesta también resaltó que "no se trata de mejorar la flota, sino de mejorar el servicio", pues se prevé duplicar las expediciones, al pasar de 66.810 a 135.970 anuales.

Asimismo, se sumarán líneas nocturnas, con nueve líneas nocturnas y horarios coordinados para facilitar los transbordos, y mejores conexiones con el Polígono Industrial Oeste.

El nuevo Plan de Movilidad contempla, asimismo, incorporar el servicio de autobús a demanda en zonas rurales, entre otras novedades, así como ampliar los horarios de pedanías.

Cabe también destacar que se amplía la cobertura del transporte a zonas a las que antes no llegaba el servicio, en concreto, a la urbanización Montevida, Barqueros, Molino de la Vereda, Torre Guil y las avenidas Marina Española, Príncipe de Asturias-Ciudad de Aranjuez, Loaysa-Reino de Valencia y Pintor Pedro Cano, en El Palmar.

José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad Urbana y Sostenible, matizó que la idea, de momento, no es sustituir ninguno de los vehículos que actualmente componen la flota.

Líneas de autobús