Denuncian un concurso “a medida” para la jefatura de Servicios Sociales e Igualdad en Murcia

Sobrecarga laboral y carencias en medidas de seguridad. Es la denuncia del Grupo Socialista a raíz de los recientes informes elaborados por el área de Prevención de Riesgos Laborales en las áreas de Servicios Sociales e Igualdad, "que describen un escenario bastante preocupante de desprotección, desorganización y mal clima laboral; y que ponen directamente en entredicho la gestión tanto de la jefatura de servicio como de la dirección política del PP", expone la formación en un comunicado.

La concejala socialista, Esther Nevado, expuso en rueda de prensa que ambos documentos revelan carencias graves, como la ausencia o mal funcionamiento de los botones antipánico, la falta de protocolos ante agresiones, la escasa coordinación con la Policía Local y la sobrecarga de trabajo que soporta la plantilla ante la falta de cobertura de bajas y jubilaciones, como ya informó este diario en el caso del informe de riesgos psicosociales de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad.

Falta de liderazgo

Los informes coinciden en señalar un aspecto que, según la edil del PSOE, es también preocupante: la falta de planificación y de liderazgo en ambas áreas, bajo la misma dirección, una jefatura "ocupada por una persona trasladada en comisión de servicio desde otra administración y sin formación específica en la materia". Y, según denuncia Nevado, el equipo de Gobierno pretende ahora consolidar este puesto mediante un concurso “a medida”.

La edil del PSOE cuestiona también el traslado de las dependencias del servicio, “un cambio de ubicación que responde únicamente a un capricho de la concejala de Mujer, Ascensión Carreño, que buscaba un despacho más grande” y que "empeora la atención y calidad del servicio".

Con todo, el Grupo Socialista exige al alcalde, José Ballesta, "que ponga orden en estas concejalías y actúe de inmediato para garantizar la seguridad de todos los puestos de trabajo". Piden, además, que se cubran vacantes y bajas y se refuercen los equipos, así como transparencia el proceso de designación de la jefatura de servicio.