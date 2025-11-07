Una cafetería de Murcia invita a un millón y medio de personas a disfrutar de un descuento para dos si su apellido es 'Martínez'

La cafetería Martínez en Casa, ubicada en plena plaza de Santo Domingo, en el corazón de Murcia, ha puesto en marcha una promoción tan curiosa como viral. Bajo el reclamo de que todos los españoles con el apellido Martínez (más de un millón y medio de personas según sus cálculos a partir de datos del INE) pueden beneficiarse de un descuento para dos personas, el local ha conseguido convertir su vídeo de TikTok en una auténtica conversación colectiva sobre identidad, humor y pertenencia.

El mensaje original, publicado en su cuenta oficial, no deja lugar a dudas: “Si eres de Murcia y te apellidas Martínez o conoces a alguien con ese apellido, quédate en este vídeo porque te va a interesar”.

En apenas unas horas el vídeo superó las 120.000 visualizaciones y ha acumulado más de un centenar de comentarios, la mayoría de ellos cargados de ironía, orgullo local y ganas de participar. Uno de los usuarios bromeaba diciendo: “yo soy Martínez Martínez, doble descuento ya”, a lo que la cuenta del restaurante respondía entre risas: “Te esperamos de lunes a viernes hasta las 16 horas”. Otro resumía lo evidente con una frase que se repitió decenas de veces: “Pues anda que no hay Martínez en Murcia”.

Desde el perfil oficial no han aclarado el porcentaje del descuento ni la mecánica exacta, aunque sí insisten en que basta con acercarse al local: “Viniendo a Martínez en Casa”, responden cuando alguien preguntaba cómo se verificaba el apellido.

La propuesta, mitad guiño comercial y mitad broma entre vecinos, ha tenido una acogida entusiasta, sobre todo porque toca una fibra común en una tierra donde el apellido Martínez es casi una bandera. Algunos incluso lo han visto como una excusa perfecta para socializar: “Etiquetaría a mi crush pero no hablamos”, escribió una usuaria, a lo que el restaurante replicaba: “Quizás si le envías este vídeo tienes suerte”.

Un rincón con alma en el centro de Murcia

Más allá del fenómeno viral la cafetería Martínez en Casa se describe a sí misma como “un pequeño refugio gastronómico en el corazón de Murcia”. En su página oficial el local se presenta como un espacio “con encanto y ambiente vibrante, frente a una plaza llena de flores, ideal para familias y amantes de la buena comida”.

Entre sus especialidades destacan las hamburguesas y sus desayunos que ofrecen por apenas 1,90 euros con café o té y media tostada. También hacen hincapié en su filosofía de servicio cercano: “cada comida está hecha con cariño”.