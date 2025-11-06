Cultura
El traje de huertano se reinventa en un nuevo concurso de diseño
El evento se incluye en la feria que acoge la calle Basabé desde este viernes hasta el domingo, con talleres y actividades
La primera edición de la feria Murcia Huertana se celebrará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la calle Basabé. El evento contará con un certamen de diseño inspirado en la indumentaria tradicional, en el que jóvenes diseñadores reinterpretarán el traje típico de huertano y los finalistas presentarán sus creaciones en un desfile abierto al público, y un jurado especializado seleccionará las propuestas más destacadas.
El conocido diseñador murciano Manuel de la Vega ha apadrinado el evento y participado en la fase de selección previa al evento, y también formará parte del jurado.
Murcia Huertana comienza el próximo viernes 7 de noviembre, a las 17 horas, aunque el punto culminante de la jornada llegará a las 20 horas con el desfile de los diseños seleccionados de los 24 diseñadores participantes.
A lo largo del sábado y domingo, diferentes actividades se desarrollarán en la calle Basabé, como talleres de elaboración de moño redondo y picaporte, colocación de mantón, tocados de flores preservadas, esparto y, sobre todo, el maratón de bordado abierto al público.
Para más información sobre el programa completo y las inscripciones a talleres, los interesados pueden consultar la web municipal o acercarse a los puntos informativos habilitados en la calle Basabé durante los días del evento.
Colaboración
Diferentes peñas huertanas se darán cita para mostrar su repertorio musical y de baile, entre las que se encuentran la Cuadrilla de Torreagüera, Acastamur, Asociación Etnográfica la Hijuela, Peña Huertana el Cuartillo y Aires de Murcia
El evento ha sido organizado por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo que dirige Jesús Pacheco; la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, encabezada por Sofía López-Briones; y la Junta de Distrito Centro Oeste, y cuenta con la colaboración de la Federación de Peñas Huertanas y Azahar Tradiciones, además del apoyo de distintas firmas locales y regionales.
El edil Jesús Pacheco destacó que Murcia Huertana es una muestra de cómo nuestra tradición puede seguir viva si la conectamos con la innovación y el talento de los jóvenes. "Queremos que la huerta no solo se admire, sino que inspire nuevas formas de crear y de generar oportunidades para el sector artesanal y comercial de Murcia".
El concejal añadió que este certamen "sitúa a la ciudad como referente en la fusión entre cultura popular y diseño contemporáneo, apostando por un turismo cultural de calidad y por la promoción de nuestros valores identitarios".
Por su parte, la concejala Sofía López-Briones resaltó que "desde el Ayuntamiento trabajamos para proporcionar a los jóvenes herramientas que les permitan desarrollar todo ese talento que tienen dentro para que puedan plasmarlo".