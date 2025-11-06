El traje de huertano se reinventa en un nuevo concurso de diseño

La primera edición de la feria Murcia Huertana se celebrará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la calle Basabé. El evento contará con un certamen de diseño inspirado en la indumentaria tradicional, en el que jóvenes diseñadores reinterpretarán el traje típico de huertano y los finalistas presentarán sus creaciones en un desfile abierto al público, y un jurado especializado seleccionará las propuestas más destacadas.

El conocido diseñador murciano Manuel de la Vega ha apadrinado el evento y participado en la fase de selección previa al evento, y también formará parte del jurado.

Murcia Huertana comienza el próximo viernes 7 de noviembre, a las 17 horas, aunque el punto culminante de la jornada llegará a las 20 horas con el desfile de los diseños seleccionados de los 24 diseñadores participantes.

A lo largo del sábado y domingo, diferentes actividades se desarrollarán en la calle Basabé, como talleres de elaboración de moño redondo y picaporte, colocación de mantón, tocados de flores preservadas, esparto y, sobre todo, el maratón de bordado abierto al público.

Para más información sobre el programa completo y las inscripciones a talleres, los interesados pueden consultar la web municipal o acercarse a los puntos informativos habilitados en la calle Basabé durante los días del evento.

Colaboración

Diferentes peñas huertanas se darán cita para mostrar su repertorio musical y de baile, entre las que se encuentran la Cuadrilla de Torreagüera, Acastamur, Asociación Etnográfica la Hijuela, Peña Huertana el Cuartillo y Aires de Murcia

El evento ha sido organizado por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo que dirige Jesús Pacheco; la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, encabezada por Sofía López-Briones; y la Junta de Distrito Centro Oeste, y cuenta con la colaboración de la Federación de Peñas Huertanas y Azahar Tradiciones, además del apoyo de distintas firmas locales y regionales.

El edil Jesús Pacheco destacó que Murcia Huertana es una muestra de cómo nuestra tradición puede seguir viva si la conectamos con la innovación y el talento de los jóvenes. "Queremos que la huerta no solo se admire, sino que inspire nuevas formas de crear y de generar oportunidades para el sector artesanal y comercial de Murcia".

El concejal añadió que este certamen "sitúa a la ciudad como referente en la fusión entre cultura popular y diseño contemporáneo, apostando por un turismo cultural de calidad y por la promoción de nuestros valores identitarios".

Por su parte, la concejala Sofía López-Briones resaltó que "desde el Ayuntamiento trabajamos para proporcionar a los jóvenes herramientas que les permitan desarrollar todo ese talento que tienen dentro para que puedan plasmarlo".