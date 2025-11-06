Sanitas abrirá una nueva residencia de mayores cero emisiones en Murcia en 2029

La nueva residencia para personas mayores de Sanitas en Murcia tendrá cero emisiones directas e indirectas en 2040 (NetZero) gracias a sistemas de eneregía verde. El centro se ubicará al norte de la capital murciana, en el barrio de El Ranero, y su apertura está prevista para el primer cuatrimestre de 2029.

Sanitas explica en un comunicado que contará con un modelo de gestión especializado en el cuidado de personas con demencia en "fomento de un envejecimiento saludable y activo" y sin sujeciones físicas o químicas. Por ello, tendrá también sala de terapia, gabinetes de psicología, servicios de trabajadores sociales y médicos.

La superficie construida alcanzará los 5.905 metros cuadrados distribuidos en seis alturas diferentes: sótano, planta baja y cuatro pisos, en donde habrán 132 camas distribuidas en 116 habitaciones, de las que 100 serán individuales.

Además, habrá más de 1.000 metros cuadrados (m2) de espacios exteriores verdes abiertos a familiares, como jardines, terrazas, y 54 plazas de aparcamiento en superficie.