El PSOE recupera Javalí Nuevo tras no llegar a un acuerdo PP y Vox

María Jesús Barquero se hace con el bastón de mando en Javalí Nuevo y los socialistas han logrado esta noche recuperar el gobierno en la pedanía en la que ganaron las elecciones municipales de 2023. Tras los comicios, un pacto entre los populares y los de Abascal impidió en ese momento presidir la Junta Municipal. Ahora, las tornas se han cambiado y el PSOE logra la alcaldía de la localidad al no haber un nuevo acuerdo entre el PP y Vox. Barquero, exconcejala y exalcaldesa pedánea, contó con el apoyo en su elección como presidenta de la junta con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz Maciá.

La pedanía murciana llevaba más de 100 días sin bastón de mando, desde que el presidente y los vocales de la Junta Municipal de Javalí Nuevo dimitieron el pasado 29 de junio. Aunque en el Pleno extraordinario celebrado en el centro municipal de la pedanía se ha puesto fin a esta situación.

Tanto populares como socialistas cuentan con cuatro vocales en la Junta Municipal de Javalí Nuevo, por lo que la nueva dirección quedaba en manos de Vox. Las únicas opciones posibles eran una coalición PP-Vox o la victoria del PSOE, que fueron los más votados en las anteriores elecciones celebradas en la pedanía.

Cabe destacar que el Grupo Municipal Socialista pidió en varias ocasiones que se celebrase una sesión plenaria para elegir al nuevo alcalde pedáneo, y denunció que durante estos meses la pedanía estuvo «paralizada», como lamentó María Jesús Barquero, vocal y portavoz socialista en la localidad murciana.

Gestoso: "El PP se intercambia pedanías con el PSOE faltando al respeto a los vecinos"

"El Pleno de la Junta Municipal de Javalí Nuevo ha dejado la alcaldía en manos del PSOE, gracias a que el PP se apoyaba en un tránsfuga pretendiendo obtener los votos a su candidatura", indicaba ayer Juan del Cerro, el candidato a la alcaldía de Javalí Nuevo por parte de Vox. "El Partido Popular no ha querido pactar ni negociar nada con Vox, un PP que ha preferido abandonar Javalí Nuevo en manos del socialismo antes que renunciar a promocionar a un tránsfuga que no ha elegido nadie en las listas del PP y no es querido en el pueblo”, manifestaba.

Según informaba Vox en un comunicado, Del Cerro "emplazó previamente al PP a pactar con su partido y a gobernar sin transfuguismo y con gente dispuesta a gobernar esta pedanía con limpieza y honradez". "Vox está abierto a un pacto con el Partido Popular en todo el municipio, no sólo en Javalí Nuevo, pero ese ofrecimiento no sólo no ha sido atendido, sino que, como en Baños y Mendigo, el PP ha arrebatado una alcaldía pedánea a VOX que los votantes eligieron por mayoría", detallaron mediante una nota de prensa remitida a los medios de comunicación. "El PP no se ha molestado en negociar. Si ni ellos mismos quieren a sus candidatos, nosotros sí respetamos a nuestros votantes, no vamos a regalar sus votos”, añadía Del Cerro.

El portavoz de Vox en Murcia, Luis Gestoso, criticaba que "El PP se intercambia pedanías con el PSOE faltando el respeto a los vecinos y estafando a sus votantes". "El PP cambió al PSOE la alcaldía de Baños y Mendigo gobernada por Vox por la de Javalí que podían haber pactado con Vox, pero prefirieron darla al PSOE. Una estafa a los vecinos que en su día les votaron" declaró Gestoso.