Murcia como set de grabación: Estas son las películas que se han grabado en la ciudad antes de 'F.A.S.T.'

Murcia vuelve a ser un set de rodaje con la producción de Warner Bros 'F.A.S.T.', que ha revestido varias calles del centro para simular que se trata de una ciudad de Budapest. Aunque esta no es la primera vez que la ciudad aparece en la gran pantalla. De hecho, ni siquiera es la primera vez que simula ser Budapest: ya en 1970 el Teatro Romea y el Real Casino aparecieron en la película 'El conde Drácula', protagonizada Christopher Lee.

La grabación conllevará cortes de tráfico y ocupaciones de vía pública durante la jornada, en concreto, en las calles Trapería (del número 18 al 1), Barrionuevo (desde plaza de Cetina), Escultor Nicolás Salzillo, Prieto, Azucaque, González Adalid, Polo de Medina, Marín Baldo, Arquitecto Pedro Cerdá, Radio Murcia, Oliver, Cubos, Fuensanta, San Patricio y Frenería. También las plazas Hernández Amores, Fontes, Cardenal Belluga, Apóstoles y Glorieta de España, así como el recinto ferial de La Fica, se verán afectados por el rodaje.

Entre las primeras producciones 'Made in Murcia', destacan En los jardines de Murcia (1923) y La alegría de la Huerta (1940), ambas recuperadas por la Filmoteca Regional, y la última de estas dos es considerada la primera cinta larga rodada íntegramente en territorio murciano.

Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia / Juan Carlos Caval

'El conde Drácula' (1970)

Espacios como el Teatro Romea y el Real Casino de Murcia fueron escenario de una persecución en una película de vampiros. Los citados edificios se transformaron en Buda, ciudad de Budapest, durante el rodaje de 'El conde Drácula' en 1970. El filme, dirigido por Jesús Franco y protagonizado por Christopher Lee, es una versión del clásico original de Bram Stoker en la que el joven Jonathan Harker llega al castillo del conde Drácula.

‘El conde Drácula’ (1970). / L.O.

'Éxtasis' (1995)

Un jovencísimo Javier Bardem protagoniza 'Éxtasis', dirigida por Mariano Barroso en 1995. Para conseguir sus sueños, tres jóvenes idean un plan robar a sus respectivas familias y escapar sin rumbo en este largometraje que cuenta con varios planos que fueron grabados en la ciudad de Murcia.

'Éxtasis' (1995). / RTVE

‘Ninette y un señor de Murcia’ (1965)

Fernando Fernán Gómez dirigió y protagonizó ‘Ninette y un señor de Murcia’ (1965), una comedia sobre un librero que decide hacer un viaje a París tras heredar unas pesetas, y allí conoce a una atractiva hija de exiliados españoles. Tanto la película de 1965 como la miniserie de TVE de 1984 utilizaron escenarios de la ciudad de Murcia, como el Real Casino.

‘Ninette y un señor de Murcia’ (1965). / L.O.

'Pajarico' (1997)

Carlos Saura eligió la ciudad para homenajear a su padre, paisano murciano, con su película 'Pajarico', con la participación del actor Paco Rabal, originario de Águilas. Un niño pasa un verano entre huerta y mar con sus abuelos paternos cuando sus padres están a punto de divorciarse.

‘Pajarico’ (1997). / L.O.

‘Adú’ (2020)

Lorca, Mazarrón, Águilas, Murcia y Cartagena acogieron parte del rodaje de ‘Adú’ (2020), un drama de la inmigración en España que se llevó cuatro premios Goya, incuyendo Mejor Director (Salvador Calvo).